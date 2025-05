Joan Raventós: Coneix la parella del nou presentador estrella de TV3

El retorn de Joan Raventós a la pantalla catalana no només ha estat una notícia destacada en l'àmbit televisiu, sinó que també ha despertat l'interès del públic per la seva vida personal. El periodista, conegut per la seva tasca com a corresponsal a Brussel·les, ha format una família amb una dona, amb qui comparteix moments entranyables a Altafulla, el seu racó favorit a Catalunya.

Qui és?

Joan Raventós, natural de Vilafranca del Penedès, ha estat designat com a nou presentador del 'Telenotícies Migdia' de TV3 durant els caps de setmana, compartint pantalla amb Júlia López. La seva trajectòria a la cadena inclou rols a la secció d'Internacional i, més recentment, com a corresponsal a Brussel·les.

Curiosament, la seva arribada a la capital belga es va produir en substitució de Xavi Coral, amb qui ara compartirà responsabilitats en els informatius, encara que en diferents franges horàries.

| TV3, XCatalunya

En l'àmbit personal, Raventós ha format una família amb Marga Pallarés Ferré. Tots dos comparteixen moments a Altafulla, una localitat costanera que consideren el seu refugi. Les xarxes socials de la parella reflecteixen el seu amor per aquest lloc, amb imatges que capturen la seva vida familiar i la seva connexió amb l'entorn.

La notícia ha estat molt comentada

Encara que Raventós i Pallarés Ferré mantenen un perfil baix pel que fa a declaracions públiques, la seva presència a les xarxes socials ha generat comentaris positius entre els seus seguidors. Les imatges compartides mostren una faceta més íntima del periodista, contrastant amb la seva habitual serietat en pantalla.

La designació de Raventós com a presentador ha estat ben rebuda en l'àmbit televisiu, destacant la seva experiència i professionalitat. El seu retorn a Catalunya i l'estabilitat en la seva vida personal semblen augurar una etapa fructífera tant en l'àmbit professional com en el personal.

| TV3, TikTok

Amb aquesta nova etapa, Joan Raventós no només reforça la seva presència a la televisió catalana, sinó que també ofereix al públic una visió més completa de la seva vida, combinant el seu compromís professional amb una vida familiar plena i arrelada a la seva terra natal.

Més sobre Joan Raventós

Llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, Raventós va iniciar la seva carrera al setmanari local El 3 de Vuit, on va adquirir experiència en la cobertura de notícies locals i regionals. El 2003, es va incorporar als serveis informatius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), treballant com a redactor al portal de notícies 324.cat. La seva dedicació i habilitats el van portar a ser nomenat sotseditor del portal el 2007.

El 2015, Raventós es va unir a la secció d'Internacional de TV3, on va cobrir esdeveniments de rellevància global, incloent-hi les eleccions presidencials al Brasil el 2018. La seva feina en aquesta àrea li va permetre desenvolupar una comprensió profunda dels assumptes internacionals i enfortir el seu perfil com a periodista especialitzat en temes globals.

Al setembre de 2020, va ser designat corresponsal de TV3 a Brussel·les, substituint Xavi Coral. Durant la seva estada a la capital belga, Raventós va cobrir una àmplia gamma de temes relacionats amb les institucions europees, incloent-hi la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea. També va informar sobre esdeveniments significatius com la pandèmia de COVID-19 i la guerra a Ucraïna, proporcionant anàlisis detallats i contextuals.