Gir de 180 graus a 'Està Passant': TV3 fa oficial un canvi de presentador

Quan una cadena de televisió funciona, la màxima sol ser "no tocar el que és un èxit". TV3, que tanca una temporada de lideratge indiscutible, sembla seguir aquesta premissa, però amb matisos. Si fa tot just uns dies l'atenció mediàtica se centrava en el futur de la seva sèrie estrella, 'Com si fos ahir', la continuïtat de la qual fins a una possible desena temporada va ser confirmada, ara les mirades se centren en un altre dels vaixells insígnia de la seva graella: 'Està Passant'

El programa satíric que precedeix el Telenotícies de la nit és molt més que un simple espai d'humor. És una peça estratègica que serveix de coixí d'audiència per al prime time, i qualsevol canvi en la seva estructura genera un terratrèmol. Ara, la cadena ha fet oficial una notícia que suposarà un abans i un després en el format: una de les seves cares més conegudes abandona el vaixell mentre una altra ascendeix de manera inesperada.

'Està Passant', un pilar estratègic que es renova

Des de la seva estrena el setembre de 2017, el show produït per Minoria Absoluta (Toni Soler) s'ha convertit en una cita ineludible per a milers d'espectadors. El seu humor àcid, la seva crítica mordaç i la seva capacitat per analitzar l'actualitat amb una òptica iconoclasta l'han consolidat com a líder en la seva franja, tot i les polèmiques que sovint l'envolten.

La importància d'aquest espai és tal que als despatxos de la cadena se'l tracta amb la màxima cura. Un entrebanc al programa de les vuit del vespre podria arrossegar tota la programació nocturna, un risc que ningú està disposat a córrer. Per això, tot i que la seva renovació per a una novena temporada estava assegurada, la confirmació de canvis en el seu equip de presentadors ha desfermat tota mena d'especulacions, ara resoltes pel mateix director de la cadena.

La sortida de Peyu i l'ascens meteòric de Núria Marín

Un cop més, ha estat Sigfrid Gras, director de TV3, qui ha resolt totes les incògnites en la seva comentada entrevista amb Jofre Llombart per a ElNacional.cat. Gras ha confirmat que 'Està Passant' no només continua, sinó que es reinventa amb dos moviments clau. El primer és la sortida de Peyu, un dels seus col·laboradors més carismàtics.

Segons Gras, es tracta d'una baixa completament voluntària. L'humorista ha decidit fer un pas al costat per centrar-se en els seus propis projectes, com el programa 'La Renaixença', que s'emetrà a Catalunya Ràdio, el Canal 33 i la plataforma 3Cat.

El segon moviment, i potser el més sorprenent, és l'ascens de Núria Marín, que passarà de ser col·laboradora a convertir-se en presentadora titular del format. Un vot de confiança de la productora que la consolida com un dels nous rostres forts de la cadena.

Com queda el nou equip de presentadors?

Aquest reajust obliga a redibuixar el mapa de presentadors del programa. Fins ara, el format comptava amb un quartet principal que s'alternava en duets: els veterans Jair Domínguez i Òscar Andreu, i la parella formada per Queco Novell i Natza Farré, que van agafar el relleu quan Toni Soler es va retirar de la primera línia. La incorporació de Núria Marín com a cinquena presentadora forçarà una nova rotació i repartiment de dies.