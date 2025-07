Nandu Jubany t’ensenya la millor recepta de moll de l’os

per Duna Costa

Quan es parla de gastronomia amb majúscules, Nandu Jubany és un nom que ressona amb força. La seva recent publicació a Instagram i Threads ha encès les xarxes. Hi comparteix la seva recepta de moll de vedella a la brasa acompanyat de steak tartar, patates soufflé i piparres. Aquest plat d'impacte combina tradició i innovació.

Un clàssic reinventat amb segell personal

En el seu post més recent els cuiners de Jubany apareixen en acció, netejant l'os i preparant el moll directament sobre les brases. Ja el 2019 va compartir una versió molt similar d'aquesta recepta, però ara l'acompanya de piparres i patates soufflé. Aquests tres elements li donen un matís picant i cruixent que reforça el sabor potent del moll i la finor del tartar de vedella.

Darrere d'aquest plat hi ha més que una tècnica impecable: hi ha història. Can Jubany el va incloure a la seva carta de Plats del “Gran Festí” amb tòfona negra. A més, el 2024 Pur va guanyar el premi al millor steak tartar a Alimentaria gràcies a una versió molt similar, amb costella gallega i tòfona, presentada sobre moll.

| @nandujubany_oficial

Reaccions que parlen per si soles

Les xarxes han esclatat: Jubany llança la pregunta “Espectacular! Qui s'apunta?”, i aconsegueix milers de likes a Instagram i suport entusiasta a Threads. Els comentaris destaquen la posada en escena i la combinació de sabors, mentre la comunitat gastronòmica elogia la naturalitat del xef a l'hora de presentar tècniques d'alta cuina des dels seus locals.

El xef Ramon Blanch assenyala que “és un dels plats més demandats” de Pur i que el seu èxit rau en el contrast de textures i temperatures.

Darrere de la recepta: tècnica i producte

Per comprendre la màgia d'aquest plat, és clau mirar-ne els components:

Moll a la brasa: es torra directament per obtenir una textura untuosa i profunda.

Steak tartar: carn de vedella picada a ganivet, amanida al moment, que aporta frescor i lleugeresa.

Patates soufflé: lleugeres i cruixents, compleixen una funció estètica i funcional.

Piparres: donen un toc de frescor i acidesa que contrasta i desperta el paladar.

Jubany reforça l'aposta

El xef té un historial impecable: Estrella Michelin, tres Sols Repsol i presència en llocs clau com Mas Albereda. Ja és costum, doncs Jubany ha cultivat aquesta sòlida reputació, la seva devoció pels productes locals i l'alta gastronomia basada en la tradició.

A més, la seva capacitat per connectar amb el públic a través de xarxes converteix les seves receptes en contingut viral amb valor pedagògic. No debades, a Pur van optar per presentar el seu steak tartar sobre moll, cosa que els aporta sabor i una original posada en plat.

Aquest plat és ideal per a comensals exigents, amants d'experiències sensorials i fidels del producte autòcton amb gir contemporani. El seu potencial per ser emulat a casa es veu reforçat per l'experiència de sabor que aporta.