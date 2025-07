Cop fort per a Isa Pantoja: Així reacciona la seva família

Isa Pantoja està vivint un moment complicat després del naixement del seu segon fill, Cairo, el passat 22 de juny. Tot i que va arribar amb il·lusió, ben aviat van començar els primers símptomes del que ella mateixa descriu com un “postpart molt dur”, agreujat per la manca de suport de la seva família propera.

Una muntanya russa emocional

A les seves xarxes socials, Isa ha explicat que està travessant una veritable muntanya russa d’emocions. Ha confessat que, tot i sentir una felicitat immensa en mirar la seva família, també ha patit episodis de profunda tristesa, enyorança de l’embaràs i dificultats per aixecar-se al matí. Fins i tot va reconèixer haver pensat que “li fallaria el cap” i que ni tan sols volia compartir el seu nadó amb el món.

A més, Cairo ha patit còlics i gasos que han alterat el seu son i, per extensió, el descans d’ambdós pares. La manca de son és un dels grans detonants del malestar físic i emocional que, sovint, acompanya el postpart.

Reaccions i aïllament familiar

La jove va parlar en exclusiva amb la revista Lecturas i en diversos programes del cor, on ha criticat la manca de suport per part de la seva mare, Isabel Pantoja, i del seu germà, Kiko Rivera, amb qui manté anys de distanciament. Només María del Monte, cosina llunyana, va ser l’única parenta que es va posar en contacte amb ella després del naixement de Cairo.

Aquest gest, encara que mínim, ha estat important per a Isa, en un moment en què la solitud emocional sembla haver-se intensificat. En les seves publicacions a Instagram, Isa va detallar que, en certs dies, ni tan sols podia aixecar-se del llit, fet que l’ha portat a buscar ajuda d’una professional.

Diagnòstic i anàlisi professional

El postpart que experimenta Isabel ha estat analitzat per experts en salut mental. Blanca Molins, psiquiatra consultada per The Objective, adverteix que entre un 10 % i un 15 % de les dones pateixen depressió postpart, una condició que “requereix tractament especialitzat” i que sovint es detecta tard si no es prenen mesures a temps.

Per la seva banda, la llevadora Silvia Molina, en declaracions a ¡HOLA!, va assenyalar que aquesta etapa no és quelcom passatger ni lleu. Juntament amb la tristesa i la irritabilitat, hi ha ansietat, dificultats per tenir cura del nadó, alimentar-se o dormir, i en algunes situacions fins i tot pensaments autodestructius. Tot i això, la influencer ha mostrat iniciatives positives.

Com està afrontant Isa la situació?

A les xarxes va anunciar que està rebent ajuda professional i que se sent millor després de començar la teràpia. També va comentar que el descans de Cairo ha millorat notablement des que van acudir a un fisioterapeuta pediàtric, cosa que ha beneficiat la salut emocional d’ambdós.

Isa Pantoja es troba en un moment decisiu. La decisió de buscar ajuda psicològica i obrir-se amb honestedat podria marcar un abans i un després en el seu benestar. A més, aquest cas posa sobre la taula la realitat del postpart i la necessitat de sensibilitzar sobre això. Isa ha començat un camí de sanació i visibilitat, oferint un exemple per a moltes mares que travessen situacions similars.