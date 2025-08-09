Elsa Pataky, dona de Chris Hemsworth, revoluciona les xarxes amb la seva darrera foto

Elsa Pataky, actriu espanyola i dona de Chris Hemsworth, ha desfermat un autèntic rebombori a les xarxes socials amb la seva darrera publicació. La intèrpret ha compartit a Instagram una sèrie d’imatges del seu estiu. I una en concret ha cridat l’atenció de milers d’usuaris per un detall curiós.
La instantània, que en un principi semblava un entranyable retrat familiar, s’ha convertit en objecte de debat i bromes als comentaris. I tot perquè alguna cosa estranya passa als peus de qui apareixen a la foto. Un detall que ha fet que molts sospitin que podria haver estat retocada de manera poc afortunada.
Les últimes fotos que ha compartit Elsa Pataky, dona de Chris Hemsworth
Aquest estiu està sent especialment actiu per a Elsa Pataky i Chris Hemsworth. Entre compromisos professionals i escapades familiars, la parella ha compartit amb els seus seguidors diversos moments de la seva agenda estival. A les fotografies publicades per l’actriu, se la veu en escenaris tan diferents com Madrid o descansant en entorns més íntims.
En el seu pas per la capital espanyola, Pataky va coincidir amb reconegudes figures del cinema nacional com Ángela Molina, Luis Tosar i Eusebio Poncela. Imatges elegants i acuradament produïdes que mostraven la seva faceta més professional. Tanmateix, al costat d’aquestes, l’actriu ha volgut incloure escenes més personals, en què apareix envoltada de els seus fills i altres familiars.
D’entre totes aquestes imatges, una ha acaparat més atenció que les altres. En aquesta, tots els presents posen descalços, aparentment en un ambient relaxat i familiar. Però el que havia de ser una tendra estampa ha acabat convertint-se en el centre d’un inesperat debat visual.
El misteriós detall als peus a la fotografia d’Elsa Pataky que ha desfermat comentaris
La imatge en qüestió ha provocat una allau de comentaris per un element desconcertant: els peus dels presents semblen distorsionats o incomplets. Alguns usuaris han assegurat que és evident que la foto ha estat retocada. Sí, i que en aquest procés s’hauria alterat la forma o la posició de les extremitats.
D’entre els missatges que es poden llegir a la publicació d’Elsa, destaquen comentaris com: “Què passa als peus de tothom?” i “El noi de la gorra blanca surt sense cames. I els altres amb els peus mig esborrats”.
Als quals s’hi afegeixen altres com aquests: “La noia de la dreta té com dos peus a la mateixa cama”. Altres, amb un to més humorístic, han convertit l’anècdota en mems i bromes que s’han viralitzat ràpidament. Vaja, que la foto no ha passat desapercebuda per a ningú.
Tot i que ni Elsa Pataky ni Chris Hemsworth han fet declaracions al respecte, la reacció del públic ha estat tal que la imatge ha multiplicat la seva visibilitat. I és que, a l’era de les xarxes, qualsevol detall, per petit que sigui, pot convertir-se en el centre de totes les mirades en qüestió d’hores.
La polèmica sobre el suposat retoc digital ha generat dos bàndols entre els seguidors. D’una banda, qui ho veu com un simple error d’edició, potser fruit de l’ús d’una eina per millorar la imatge. De l’altra, aquells que consideren que la distorsió pot deure’s a un efecte òptic o a la perspectiva des de la qual es va fer la fotografia.
Sigui quina sigui l’explicació, el cert és que la instantània ha aconseguit el que moltes publicacions busquen: cridar l’atenció, generar conversa i reforçar el vincle amb la comunitat online. I en aquest cas, tot plegat sense que la protagonista hagi fet res més que compartir un moment familiar aparentment senzill.