El poble poc conegut on viu l’actor Ivan Massagué

El que va començar com una escapada voluntària de la voràgine urbana va desembocar en una decisió de vida que pocs esperaven. Iván Massagué, reconegut pels seus emblemàtics papers a Siete Vidas, El Barco o La familia Mata, no buscava fama en el seu nou refugi. Més aviat, la va trobar quan menys s'ho esperava. A poc a poc, el lector sabrà per què aquest actor va decidir viure a Bot i com aquell descobriment es va convertir en una història de cultura, comunitat i autenticitat.
Bot, un enamorament inesperat
Iván Massagué va néixer a Barcelona, però fa disset anys que està empadronat a Bot, un pintoresc poble de la Terra Alta, al sud de Catalunya. En una recent entrevista a Via Lliure de RAC1, va confessar que va ser “un amor a primera vista”. No van ser els paisatges ni la tranquil·litat el que el va atrapar, sinó la gent i la seva naturalesa propera i manera de viure autèntica. Des de llavors, per a ell, Bot ha deixat de ser un lloc al mapa per convertir-se en una llar que respira cultura local.
El festival que va néixer d'una masia i una nit de cinema
Fa nou anys, Massagué va impulsar el Festival de Cine de la Terra Alta. La guspira va néixer un dia en una masia mentre veia Cinema Paradiso projectada en un llençol vell pel projeccionista local Josep Mulet, un “ciner” de sis generacions.
El que va començar com una convocatòria amable que amb prou feines va reunir 11 curts s'ha multiplicat: aquest any han rebut més de 300 treballs, i ja no supliquen participants, sinó que són ells qui reben propostes. A més, aquesta edició ha inclòs un "pitch" professional, amb productors convidats que escolten projectes emergents. Cada nit, el festival converteix la plaça del poble en cinema, música, gastronomia de quilòmetre zero i vi local.
Cultura rural que convenç qui visita
Massagué destaca com la cultura al sud de Catalunya està tan buida com el seu territori, però que aquest mateix buit amaga una identitat forta i acollidora. El seu festival demostra que la cultura no necessita grans ciutats; n'hi ha prou amb passió, comunitat i ganes de compartir. I l'efecte és real: “La gent, quan ve, no vol marxar”.
Aquest any Massagué també serà un dels protagonistes de Terra Alta, la nova sèrie de Movistar+ basada en la novel·la de Javier Cercas i rodada en aquesta mateixa comarca. No és casualitat. El seu vincle amb el territori s'estén més enllà del festival; ara també el porta a la petita pantalla. Iván Massagué no només va trobar un refugi a Bot, sinó una comunitat, una missió i una veu pròpia que transcendeix la ciutat.