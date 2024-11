Ja no és com el recordes Ivan Massagué, el divertit Gus a 'El Cor de la Ciutat'

per Pol Nadal

Les sèries de TV3 són un dels millors productes de la Televisió de Catalunya. Els intèrprets són actors i actrius de Catalunya amb un gran nivell artístic. No en va aquests productes aconsegueixen grans números d'audiència i donen un gran valor a aquest mitjà de comunicació. Des dels seus orígens, la llista de sèries és llarga.

Avui volem parlar de la sèrie El Cor de la Ciutat. Va ser una de les més llargues. La història transcorria en un barri de Barcelona, a Sant Andreu. Després es van traslladar a Sants, però després van tornar al seu Sant Andreu original. La sèrie narrava la història de famílies i moltes trames succeïen en un bar. El bar de Peris i Cinta. Els protagonistes.

Els personatges tenien les pròpies vides, amb els seus problemes laborals i familiars, però sempre anaven al bar. A dinar, esmorzar. La família Peris tenia dos fills, David i Laura, cadascun amb problemes diferents. El primer, problemes de conductes i la segona, va emmalaltir i va morir les primeres temporades.

La següent sèrie després d'El Cor de la ciutat va ser La Riera, que també va tenir gran èxit. Aquesta vegada, la trama es desenvolupava en un restaurant familiar i també al voltant d'una família adinerada de la zona del Maresme.

Personatges secundaris però importants

Un dels personatges secundaris va ser Gus, interpretat per Ivan Massagué. Un jove bohemi i molt simpàtic que aviat es va guanyar el cor dels veïns del barri. Han passat molts anys i l'actor ja no és així. Ivan Massagué ha crescut personalment i professionalment i no ho coneixeries. Vegem-ne algunes de les fotos publicades a xarxes socials.

Igual que passa amb molts personatges de sèries importants, Ivan Massagué, va quedar encasellat. Molts seguidors encara el recorden com a Gus d''El Cor de la ciutat'.

Cursa televisió d'Ivan Massagué

Iván Massagué ha participat en nombroses sèries de televisió, entre elles:

"El barco" (2011-2013): Va interpretar Bombolla, un dels personatges més entranyables d'aquesta sèrie d'Antena 3. El seu paper li va permetre demostrar un gran rang actoral en combinar humor, tendresa i misteri.

"7 vidas" (2004-2006): Va participar en aquesta icònica comèdia espanyola en un paper secundari que li va donar visibilitat dins del gènere de comèdia.

"Gym Tony" (2014-2016): En aquesta comèdia d'esquetxos, Massagué va donar vida a Tony, el propietari del gimnàs que dóna nom a la sèrie. La seva interpretació va ser clau per a lèxit del programa.

"Estoy vivo" (2017): Va tenir una participació destacada en aquesta sèrie de ciència ficció de Televisió Espanyola.

Benidorm (2020-2021): Va interpretar el protagonista Xabi, un home que viatja a Benidorm després de rebre un diagnòstic mèdic que canvia la seva vida. Aquesta sèrie li va permetre liderar un projecte amb un to més lleuger i reflexiu.

Cursa al cinema

Iván Massagué també ha treballat en diverses pel·lícules, on ha explorat gèneres que van des del drama fins a la comèdia:

"El Hoyo" (2019): Va protagonitzar aquesta pel·lícula dirigida per Galder Gaztelu-Urrutia, que es va convertir en un fenomen internacional després de la seva estrena a Netflix. Al film, Massagué interpreta Goreng, un home atrapat en una presó vertical que planteja una profunda crítica social. La seva actuació va ser aclamada per la crítica i el públic.

"Camino" (2008): Va participar en aquest drama dirigit per Javier Fesser, que va ser molt ben rebut i va guanyar diversos premis Goya.

"Pancho, el perro milionario" (2014): Va protagonitzar aquesta comèdia familiar, mostrant la seva capacitat per connectar amb audiències de totes les edats.

Toc Toc (2017): Tot i que la seva participació va ser secundària, va formar part d'aquest èxit de taquilla basat en l'obra teatral de Laurent Baffie.

Programes de Televisió

Pel que fa als programes de televisió, Ivan Massagué ha intervingut a "MasterChef Celebrity 4" (2019). No va arribar a la final.