Silvia Alonso i David Broncano, de dol: afronten la pèrdua d’algú molt especial

Silvia Alonso i David Broncano travessen un dels moments més difícils de la seva vida personal. La parella, que havia aconseguit mantenir la seva relació en un segon pla, s'enfronta ara a una dolorosa pèrdua que els ha colpit amb força.
En les últimes hores, tots dos han hagut d'afrontar la notícia de la mort d'algú molt proper. L'impacte del que ha passat ha fet que el seu entorn s'hagi bolcat amb ells, i que el món del cinema es mostri consternat.
La dura pèrdua que ha colpit Silvia Alonso i David Broncano
L'actriu Verónica Echegui, de 42 anys, ha mort després de lluitar contra una greu malaltia. La seva mort ha deixat consternats familiars, amics i companys de professió. La intèrpret madrilenya feia diversos dies que estava ingressada a l'Hospital 12 de Octubre de Madrid, on romania sota tractament.
Tot i que no han transcendit detalls sobre la malaltia que patia, se sap que el desenllaç ha estat sobtat i dolorós. El seu cercle més íntim va guardar silenci fins al final, respectant el desig de discreció que sempre va caracteritzar Verónica.
Echegui havia assolit notorietat el 2006 gràcies a Yo soy la Juani, pel·lícula dirigida per Bigas Luna que la va consagrar com una de les intèrprets més prometedores de la seva generació. Posteriorment, va participar en cintes com El patio de mi cárcel o 8 citas, consolidant una carrera marcada per la seva autenticitat i força interpretativa.
La relació entre Silvia Alonso i la difunta era especialment estreta. Totes dues van compartir projectes i van forjar una amistat que també es va traslladar a l'àmbit personal. Aquest vincle va convertir David Broncano en part d'aquest entorn proper, cosa que explica que la notícia hagi colpit de ple la parella.
La mort de l'actriu no només ha suposat un cop dur per a Silvia i David. Durant el matí, hem vist com ha provocat una onada de tristesa a tot el cinema espanyol, que, sens dubte, perd una de les seves figures més estimades.
La dolorosa comiat a Verónica Echegui
Aquest matí s'ha celebrat el vetllatori de Verónica Echegui al Tanatori de la Pau, a Alcobendas (Madrid). Allà s'ha instal·lat la capella ardent, on familiars, amics i companys han volgut donar l'últim adeu a l'actriu en una cerimònia íntima i carregada d'emoció.
Entre les cares conegudes que van acudir al lloc hi havia Vicky Luengo, Sara Sálamo, Dafne Fernández i Elisa Matilla, totes visiblement afectades per la notícia. La tristesa era evident en cada gest, en cada silenci compartit. El record de Verónica, la seva generositat i la seva autenticitat a la pantalla, flotava en l'ambient.
Silvia Alonso, una de les seves amigues més properes, va arribar al tanatori abatuda, capcot i sense forces per pronunciar paraules davant dels mitjans. El seu dolor era evident, reflex de l'estreta relació que mantenia amb Verónica.
En canvi, David Broncano va decidir no acudir al vetllatori. L'humorista, fidel al seu caràcter reservat, va preferir mantenir el dol en la intimitat, lluny del focus mediàtic que tant intenta evitar.
La pèrdua de Verónica Echegui ha suposat un cop molt dur tant per a Silvia Alonso com per a David Broncano. L'actriu madrilenya deixa darrere seu una trajectòria brillant i un buit irreparable en aquells que la van estimar. El cinema espanyol plora la seva marxa, mentre els seus amics més propers intenten assimilar un cop que trigarà molt a cicatritzar.