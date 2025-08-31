Ho diu Carme Ruscalleda: Un dels plats més representatius de l’estiu

Carme Ruscalleda ha volgut retre-li homenatge amb una recepta que va compartir recentment a Instagram: el “vellut de tomàquet”. Es tracta d’una crema freda que, com ella mateixa descriu, és “sedosa i densa”, pensada per gaudir en qualsevol moment del dia.
El tomàquet, ingredient estrella de l’estació
No és casualitat que Ruscalleda hagi triat aquest fruit com a base. El tomàquet és un dels productes més consumits durant l’estiu a la dieta mediterrània. La seva frescor, versatilitat i aportació de vitamines el converteixen en un aliment indispensable en amanides, gaspatxos o, com en aquest cas, en cremes fredes.
El “vellut de tomàquet” no només refresca, sinó que també aporta nutrients essencials. Ric en antioxidants com el licopè, ajuda a combatre els efectes del sol i de la calor sobre l’organisme. A més, marida perfectament amb altres ingredients mediterranis com l’oli d’oliva verge extra o el pebrot verd.
Ingredients senzills per a un plat sofisticat
Per preparar el “vellut de tomàquet”, Ruscalleda recomana un quilo de tomàquets madurs, un gra petit d’all, una ceba petita i mig pebrot verd. A tot això s’hi afegeixen 300 ml d’oli d’oliva verge extra, vinagre de Mòdena i de Jerez, dues molles de pa, una cullerada de mostassa en gra antic, sal i pebre.
La combinació resulta sorprenent. El pa dona cos, la mostassa aporta un toc distintiu i els vinagres afegeixen frescor i matisos àcids. És una recepta que, amb ingredients bàsics, aconsegueix un resultat elegant i perfecte per servir a qualsevol taula estiuenca.
El pas a pas de Carme Ruscalleda
L’elaboració del plat és tant accessible com efectiva. Primer, es renten els tomàquets i el pebrot, que després es tallen. La ceba i l’all també es pelen i es tallen en petits fragments. Tots els ingredients, inclòs el pa remullat, l’oli, els vinagres, la mostassa, la sal i el pebre, s’introdueixen en un recipient ampli.
A continuació, es tritura amb l’ajuda d’una batedora fins a obtenir una crema fina i homogènia. Un cop llest, es cola amb un colador xinès per eliminar restes de pell o llavors. El resultat final es guarda a la nevera, a punt per servir-se ben fred en qualsevol moment del dia.
Una recepta que convida a la felicitat
Carme Ruscalleda ha construït tota la seva trajectòria entorn d’una idea clara: la cuina ha de ser un camí cap a la felicitat. El “vellut de tomàquet” és un reflex d’aquesta filosofia. És una recepta fàcil d’elaborar, amb productes accessibles, però que eleva un ingredient quotidià com el tomàquet fins a convertir-lo en una experiència gastronòmica.
Més enllà de la tècnica, el que proposa Ruscalleda és un moment per gaudir. Una sopa freda que s’adapta a àpats familiars, sopars informals amb amics o menús més elaborats. El secret és deixar que el sabor autèntic del tomàquet brilli per damunt de tot.
El llegat de la cuina mediterrània
El “vellut de tomàquet” no és només un plat de temporada. Representa també l’essència de la cuina mediterrània, on la qualitat del producte és el que marca la diferència. Ruscalleda demostra que les receptes més exitoses són aquelles que saben ressaltar el millor de cada ingredient.
Aquesta crema freda és una celebració de l’estiu i dels sabors que ens acompanyen a l’estació més càlida de l’any. Una recepta que, com bé diu Carme Ruscalleda, converteix l’acte de cuinar en una oportunitat per ser feliç.