El pla secret de Letícia Ortiz passant de Felip VI... ho paguem tots

Des de fa anys, els rumors sobre una possible crisi matrimonial entre Felip VI i Letícia Ortiz són recurrents. Encara que oficialment la Casa Reial mai ha confirmat aquests extrems, el cert és que alguns detalls recents semblen avivar l'especulació sobre una separació informal en la pràctica. En els últims temps, tant el rei com la reina han pres camins separats no només en la seva vida privada, sinó també en les seves activitats institucionals, donant lloc a creixents comentaris sobre l'estat actual de la seva relació.

El que ha passat: vides separades amb discreció

L'últim episodi que ha intensificat aquestes xafarderies va ser protagonitzat per la reina Letícia i el rei Felip VI durant aquest passat cap de setmana. Mentre Letícia optava per allunyar-se de la Zarzuela per realitzar un dels seus discrets viatges privats, Felip VI també va decidir apartar-se del protocol reial, viatjant per separat amb amics. Així ho ha informat El Nacional.

| YouTube: LibertadDigital

La reina Letícia va triar com a destinació Barcelona després del seu viatge institucional a Cap Verd, on va visitar projectes de cooperació espanyola, compartint trobades amb la primera dama, Dèbora Katisa Carvalho. Després de finalitzar els seus compromisos oficials, i en lloc de tornar directament a Madrid, va decidir dirigir-se a Barcelona. Allà, assegura el mitjà ja esmentat, va gaudir d'un tranquil cap de setmana en companyia d'un empresari català amb qui se la vincula sentimentalment des de fa temps.

Per la seva banda, Felip VI tampoc es va quedar a Madrid, aprofitant l'absència de compromisos oficials per desplaçar-se fins a les pistes d'esquí de Formigal, un dels seus llocs preferits per practicar aquest esport. Allà es va reunir amb els seus amics propers, els germans Fuster, passant una jornada distesa lluny dels habituals rigors protocol·laris que exigeix el seu càrrec.

| Casa Real, Africa Images

Aquesta coincidència en agendes separades ha alimentat inevitablement les teories sobre un pacte privat entre ambdós per viure vides independents mantenint les aparences institucionals necessàries per a l'estabilitat de la corona. Es tractaria d'un acord similar al que en el seu dia van assolir els pares del rei, Juan Carlos I i la reina Sofia, que porten dècades fent vida completament separada encara que mantenint oficialment la unió matrimonial.

Des de la Casa Reial, la resposta davant aquests rumors ha estat un absolut silenci. Ni portaveus oficials ni membres propers a la família reial han emès declaracions públiques confirmant o desmentint aquestes versions, mantenint la política habitual de discreció respecte a la vida privada dels monarques.

No obstant això, periodistes especialitzats en la monarquia espanyola, com Laura Rodríguez, han apuntat reiteradament que, encara que la relació entre Felip VI i Letícia sempre ha estat marcada per un fort caràcter institucional, en els últims anys haurien incrementat el seu distanciament personal. Segons aquestes mateixes fonts, la decisió de mantenir la discreció seria clau per garantir l'estabilitat institucional, especialment després de la sortida de les seves filles, Leonor i Sofia, del nucli familiar més proper.