'Com si fos ahir' 4 d'abril: La Cristina tensa la corda i tot esclata a la Barnateca

El capítol de Com si fos ahir del divendres 4 d'abril ens porta situacions crítiques que podrien canviar definitivament la vida d'alguns dels protagonistes. És el darrer capítol de la setmana i sempre i passen coses.

La relació entre la Naiara i el Ferni es complica perillosament després que ella decidís implicar-se en el seu món per intentar aconseguir proves contra ell. La Naiara continua convençuda que pot gestionar aquesta situació i que té el control sobre tot el que passa, però la realitat és més complexa del que imagina.

La Patri, que ja havia expressat anteriorment la seva preocupació, no pot suportar més aquesta incertesa i pateix intensament per la seguretat de la seva amiga. Pateix perquè no li contesta els missatges i en parla amb el Toni Petit, que s’enfada amb ella perquè no li havia dit res. Finalment, desesperada i veient que la Naiara corre un risc enorme, decideix demanar ajuda al Karim.

| TV3

Tot esclata a la Barnateca

Paral·lelament, la crisi a la Barnateca no fa més que empitjorar després de la intoxicació alimentària que ja va provocar una inspecció sanitària i acusacions creuades entre els treballadors. Ara la Gemma, decidida a resoldre definitivament els problemes de seguretat alimentària del negoci, ha contractat una consultoria especialitzada.

Però aquesta decisió topa frontalment amb la Cristina, que s'hi oposa fermament perquè creu que això pot complicar encara més les coses. Les diferències entre les dues sòcies es fan encara més evidents quan la consultoria descobreix diverses irregularitats que poden posar en risc seriós la continuïtat del negoci.

| TV3

Per acabar-ho d’adobar, la Cristina li retreu a la Itziar que ella va arruinar el restaurant que havia muntat a Estocolm. La Gemma li exigeix a la Cristina que es disculpi però no serveix de res. La Itziar plega.

L'Ismael parla amb la Mari Carmen

Finalment, l'Ismael ha arribat a un punt decisiu en la seva vida després de les últimes discussions amb el seu pare i les tensions viscudes recentment a la feina. Ara ha pres una decisió molt important sobre el seu futur professional i personal, però comunicar-li aquesta decisió al Litus li resulta molt complicat.

Per trobar la millor manera d’afrontar aquesta conversa difícil, l'Ismael demana consell a la Mari Carmen (Teresa Urroz). Tot i que la Mari Carmen li pregunta, l’Ismael no acaba de concretar.

| TV3, ozguroral, XCatalunya

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 4 d’abril de 2025?

El darrer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i dos minuts de la tarda. Durarà gairebé quaranta minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.