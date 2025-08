L’amanida preferida de Martín Berasategui a l’estiu

Quan fa calor, pocs plats ofereixen tant de frescor i senzillesa com una bona amanida de patata. Martín Berasategui —propietari de dotze estrelles Michelin— ha decidit elevar aquest clàssic popular. La seva proposta no és només saborosa, sinó un exemple de com cuinar sense renunciar al gaudi ni a la qualitat.

La versió d'amanida d'estiu del xef

Recentment, va mencionar a les xarxes socials que la seva amanida ideal per a l'estiu es compon de només tres ingredients fàcils d'aconseguir. És una opció saludable que convida a cuidar el cos sense sacrificar el plaer de menjar. Encara que no va revelar tots els detalls en aquell post, va afirmar que és fàcil, lleugera i perfecta per a la temporada estival.

Tanmateix, les seves declaracions coincideixen amb una versió més desenvolupada publicada poc després per mitjans gastronòmics. Una amanida de patata enriquida amb una maionesa casolana amanida amb tonyina i anxoves, acompanyada de pernil cuit, ruca i tàperes o olives verdes.

L'amanida "terra i mar" explicada

En plataformes com Infobae i Directo al Paladar es descriu aquesta amanida com un contrast entre sabors terrosos, del pernil, i marins, de la tonyina i les anxoves. La maionesa es prepara amb rovells, mostassa, vinagre i oli, barrejada amb tonyina en oli i dos filets d'anxova per intensificar el gust.

D'aquesta manera, s'aconsegueix una textura melosa i homogènia a la qual s'incorporen patates bullides —pelades i tallades— i pernil cuit a daus. També s'hi afegeixen tàperes o olives i un grapat de ruca fresca que aporta contrast i frescor final.

Més gust amb ingredients simples

El xef va explicar la lògica darrere del plat. La clau és potenciar sabors amb ingredients simples. Explica que barrejar la tonyina directament amb la maionesa i afegir anxoves millora la textura i evita que quedin trossos sense gust a cada mos. I substituir la pastanaga típica per pernil cuit genera un joc de textures i gust “terra i mar” que defineix el seu estil estival.

Fins ara, no hi ha hagut declaracions contradictòries. Les versions coincideixen que el plat és accessible a qui cuina a casa, sense ingredients sofisticats, però amb una execució acurada i casolana. El xef ha destacat que l'essencial és cuinar amb temps i estima, fins i tot a l'estiu.

L'enfocament culinari de Berasategui

Martín Berasategui va néixer a Sant Sebastià el 1960. Va començar a la cuina molt jove i avui és considerat un dels cuiners espanyols més prestigiosos. Té dotze estrelles Michelin i una trajectòria que inclou múltiples restaurants reconeguts a Espanya i a l'estranger.

La seva filosofia es basa en la senzillesa ben feta, l'ús d'ingredients garantits i la creativitat amb fonament tècnic. En aquest cas, la seva versió d'amanida de patata és un reflex d'aquesta visió: un plat quotidià reinterpretat amb cura i subtilesa.

La proposta de Berasategui conjuga diverses tendències que la fan popular. És una recepta saludable; un plat fred, perfecte per a la calor; una proposta senzilla, apta per a cuiners de casa; i té l'autoritat d'un xef d'elit. Ideal per a qui busca sabors d'estiu sense excessos ni complicacions. Encara que el xef va parlar de només tres ingredients a les xarxes, les versions ampliades indiquen que hi afegeix altres elements essencials com el pernil cuit i la ruca.