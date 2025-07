Pilarin Bayés la lía con la Creu de Sant Jordi: La 'sanción' de la Generalitat

La entrañable Pilarín Bayés vuelve al centro de la actualidad tras confesar en ‘Els teloners del Versió RAC1’ que ha perdido su preciada Creu de Sant Jordi en tres ocasiones. Lejos de un despiste inofensivo, relata que en la última ocasión tuvo que pagar para reponer la distinción, lo que desató un debate genuino sobre los protocolos de la Generalitat. ¿Una sanción inadvertida o un mero trámite burocrático? Aquí te lo contamos con todo lujo de detalles.

La ilustradora confiesa el caos con la Creu de Sant Jordi

En una entrevista emocional y cercana emitida el 27 de junio de 2025, Bayés reveló con franqueza que lleva la Creu siempre en la solapa para ocasiones especiales. Sin embargo, en tono cómplice, admitió: “M’han donat tres vegades la Creu de Sant Jordi perquè l’he perduda”. Además, añadió que la última vez que pidió el reemplazo no fue tan sencillo como antes: “Em van dir que havia de pagar. Això depèn… del govern de torn”.

¿Qué hay detrás del protocolo de reposición?

La Creu de Sant Jordi — uno de los máximos galardones de la Generalitat — se concede por méritos a la cultura catalan. Reponerla no debería implicar un coste para el galardonado, aunque cultive cierta complejidad administrativa, sobre todo si el trámite se realiza tiempo después de ser otorgada.

| ACN, XCatalunya

Según Bayés, el procedimiento ha cambiado: pagó por una nueva insignia hace “dos o tres años” cuando se dieron cuenta de que estaba en el registro, pero la joyería exigió el pago. La artista se apresuró a aclarar que no culpa directamente a ningún político — “Pere Aragonès segur que me la donaria, però els de la joieria no” — dejando el foco en el proceso, no en una maniobra política.

La Barcelona de Bayés: mucho más que la Creu de Sant Jordi

Pilarin Bayés, es activa en redes con más de 150.000 seguidores, aunque reconoce entre risas que no domina la tecnología. Se describe “barallada amb les màquines”, pero defiende la artesanía frente a la inteligencia artificial: “El secret dels artesans i dels creatius és ser únics, una mica imperfectes…”

Su energía no conoce límites: dibuja hasta altas horas, alternando con paseos, misas y proyectos como un mural en Teià y biografías de mujeres destacadas. Una de ellas, una astrónoma que trabajó con la NASA y otra, una misionera asesinada en Haití.

| ACN, Instagram, XCatalunya

Reacciones en redes sociales

El caso ha generado comentarios en redes: el perfil oficial de ‘Versió RAC1’ en X replicó sus declaraciones este mismo 30 de junio, lo que indica que el tema ha calado entre seguidores. Además, el matinal recuerda que Bayés ya forma parte del selecto club de “las 100 mujeres más influyentes de Catalunya” por Forbes, creciendo así su presencia mediática.

Desde la Generalitat no se han hecho declaraciones públicas, pero nuevas fuentes confirman que existen diferentes protocolos según el tipo de pérdida (por deterioro o inexistente en archivo). Habrá que ver si se clarifica el proceso y si, de paso, se resuelve la polémica: ¿hay que pagar o no?

Un referente cultural

Pilarín Bayés, de 80 años, sigue siendo un referente cultural. Su espontaneidad, combinada con un compromiso vital hacia el arte y la memoria histórica, la ha convertido en un icono catalán. Su experiencia con la Creu de Sant Jordi, aunque anecdótica, evoca reflexiones sobre el valor simbólico de los galardones y las gestiones burocráticas que los acompañan.