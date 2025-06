Pilar Eyre enfonsa el príncep Harry: 'No parla amb el seu pare des de...'

L'experta en Casa Reial, Pilar Eyre, va tornar a posar el focus sobre el príncep Harry durant el seu últim vídeo a YouTube. Després dels ecos de la seva entrevista a la BBC i l'enrenou per la negativa a concedir-li seguretat oficial al Regne Unit, Eyre ha analitzat amb lupa cada gest, paraula i gest no verbal. El que ha revelat aporta més llenya al foc d'una història familiar que, malgrat les aparences, continua esquerdant-se cada dia.

El que va passar

Harry, des de Califòrnia, va oferir una entrevista molt dura. Va parlar de la seva “família” com a responsable que la justícia britànica desestimés la seva petició d'escorta. També va llançar una acusació que ha arrencat sospirs. Assegura que no ha parlat amb el seu pare des que va interposar “la primera denúncia el 2021”.

Davant la sorpresa general, va afirmar que no sap “quant de temps li queda” al seu progenitor, qui —segons ell— va deixar de comunicar-se en aquell instant. Pilar Eyre qualifica aquesta frase com “una fredor tremenda”. Recorda que el rei Carles III travessa un tractament de càncer, cosa que afegeix un matís encara més dur a l'afirmació del duc de Sussex.

| Telecinco, XCatalunya, @theroyalfamily

Les dues reaccions

Des de la Casa Reial britànica, el portaveu del rei va emetre un breu comunicat: els tribunals actuen amb “total independència” i els membres de la família reial no influeixen en les seves decisions. Pilar Eyre ho descriu com “un missatge assenyat”, pensat per calmar polèmiques, però reconeix que no ha estat suficient per reconciliar Harry amb el seu entorn.

Per a Pilar Eyre, l'entrevista va ser “absolutament egoista, sense autocrítica”. Recorda que Harry apareix devastat: rostre enrogit, mirada vidriosa, sense corbata —detalls que va descriure com a senyals d'una emoció continguda al límit.

L'experta també critica el to acusador del duc de Sussex contra el seu pare i germà, a qui acusa de no prioritzar la seva seguretat ni el seu benestar emocional. “Ell diu que la meva família s'ha portat malament… tot el temps està fent retrets a la seva família”, afirmava a Lecturas.

| XCatalunya, US Weekly

Tàctica mediàtica o decepció sincera?

Sobre Meghan, Eyre es manté diplomàtica: no ha fet declaracions directes, però veu probable que doni suport al seu marit, “sé que està d'acord amb la seva dona, evidentment”

Aquest nou episodi suma elements familiars (denúncies, silenci, malaltia) i mediàtics (entrevista audiovisual, repercussió internacional). Segons Eyre, Harry busca revenja. “M'agradaria saber quant ha cobrat per aquesta entrevista… el que després portarà, sí, en trauran benefici”

Un possible futur incert

La periodista conclou assenyalant que difícilment s'ha vist un fill de rei més “díscol” i mediàtic. Es pregunta si aquest pols acabarà en reconciliació o en una altra distància, i si veurem més episodis escandalosos.

| Youtube: al aire de Pilar Eyre

Per ara, la família reial britànica manté silenci oficial, esperant que “la tempesta mediàtica –i emocional– amaini” Entre duresa i retrets, Pilar Eyre ha encès noves alarmes sobre la relació de Harry amb el seu pare i germà.

El rei Carles III, que afronta dificultats de salut, continua sense full de ruta clar per a un retrobament. Amb aquest episodi la família reial britànica s'enfronta a una cruïlla: concedir més veus a Harry o mantenir una línia oficial discreta.