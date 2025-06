Els diners de Joan Carles I: El que sabia Letícia Ortiz surt a la llum

per Mireia Puig

Des de fa mesos, la Casa Reial es troba sota el focus mediàtic per les revelacions sobre transaccions en efectiu que vinculen el rei emèrit amb la seva nora. El que va començar com un rumor ha pres forma gràcies a fonts periodístiques i testimonis corroborats a les xarxes.

L'eco segueix creixent: s'assegura que Joan Carles I lliurava en mà feixos de bitllets a Letícia, per finançar les seves compres familiars, especialment en comerços de luxe de Madrid; tot al marge de registres oficials.

Com s'emparava aquesta pràctica informal?

Al centre d'aquesta història hi ha l'anomenada “protecció diplomàtica”. Joan Carles I, durant els seus viatges, movia ingents sumes de diners en metàl·lic, que arribaven a Espanya sense passar per duanes ni fiscalització. Allà es comptaven en una màquina col·locada a la Zarzuela, utilitzada per gestionar diversos milions amb discreció.

| XCatalunya, YouTube: EL PAÍS, YouTube: RTVE Noticias

Segons les investigacions, part d'aquest efectiu —fins a 5 milions d'euros— va acabar a mans de Letícia, que l'utilitzava en el seu dia a dia. Algunes fonts apunten a luxoses despeses al carrer Serrano, també efectuades en viatges a París o Londres, realitzades amb targetes vinculades a la reina emèrita, Sofia.

Reaccions oficials i distància estratègica de Felip VI

La Casa Reial ha mantingut silenci oficial. Felip VI va prendre mesures com la renúncia de Letícia i ell mateix a l'herència econòmica de Joan Carles, així com el tall de qualsevol via de finançament directa des d'Abu Dhabi des de 2020.

Mitjans especialitzats assenyalen que Felip va prohibir que les seves filles —Leonor i Sofia— rebessin diners de l'emèrit. A més, va reforçar mecanismes de transparència institucional, intentant desvincular la reputació de la Corona dels escàndols passats.

Letícia Ortiz en el focus: implicacions i com gestionar-ho

La reina consort, acostumada a cuidar la seva imatge, s'enfronta ara a una cruïlla mediàtica. Podria haver estat beneficiària indirecta de fons d'origen qüestionable.

| Getty Images, Casa Real, XCatalunya

Això obre interrogants: si desconeixia la seva procedència i si hauria d'haver rebutjat aquest lliurament directe. A les xarxes socials s'han viralitzat comentaris que, tot i no citar fonts oficials, mostren inquietud: “Com no sospitar de l'origen d'aquests feixos?” reflecteixen diversos usuaris.

Mitjans com “Caras” relaten un suposat pacte entre gendre i sogre perquè Letícia tingués accés sense dificultats a aquests ingressos. Tanmateix, encara no s'ha comprovat si aquestes transaccions van ser consentides plenament o si simplement obeïa a un protocol familiar poc habitual.

Joan Carles I... sempre al centre de la polèmica

Aquest cas no sorgeix del no-res. Joan Carles I ja està embolicat en múltiples processos per corrupció, targetes opaques i fons en paradisos fiscals, especialment després de la seva polèmica gira per l'Aràbia Saudita i el cas Corinna.

La pràctica d'utilitzar bitllets, targetes Black, i comptes opaques ja havia esquitxat el seu entorn proper, incloses les infantes Elena i Cristina, i fins i tot nets com Froilán. Letícia, en certa manera, es topa ara amb un llegat que pretén netejar. Ja no cola.