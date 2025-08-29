Així ha canviat Paula Alòs del programa Manduka (TV3)

L'audiència de Catalunya la va conèixer com una nena que cuinava amb desimboltura i somriure permanent al plató. Avui, gairebé una dècada després, el seu nom torna amb força per una transformació que no és només estètica, sinó també professional. Nascuda a Mataró el 2006, Paula Alòs va guanyar MasterChef Junior 4. Aquella final, emesa a La 1, la va presentar al gran públic i va revelar una naturalitat televisiva poc habitual per la seva edat.
De la corona de 'MasterChef Junior' al salt a TV3
Després va arribar 'Manduka', l'espai de cuina infantil de TV3, amb ella al capdavant com a amfitriona. Més tard va pilotar 'Manduka Family' a SX3, adaptant el format a un concurs amable entre famílies. Aquest impuls inicial explica per què la seva evolució desperta avui tanta atenció a l'audiència catalana. Manduka va ser un estudi acolorit que convertia cada recepta en joc i aprenentatge.
El segell 'Manduka'
Hi havia convidats que s'avenien a reptes senzills, mentre la Paula guiava amb humor i trucs útils per a famílies. La franquícia va créixer amb 'Manduka Family', on importava el treball en equip i la imaginació culinària per damunt de l'estrès. El fenomen televisiu es va convertir en llibres com 'Manduka fina' i 'Els secrets de la Paula', pensats per a llars reals. La producció fins i tot va cridar l'atenció en festivals especialitzats, destacant el seu dinamisme visual i el seu ritme pensat per a famílies.
El seu Instagram mostra una creadora que combina estètica urbana, humor i picades d'ullet a Barcelona. Les darreres setmanes, ha compartit vídeos i fotos familiars, retratant-se més segura i amoïnada del seu discurs. Un recent ressò mediàtic va arribar després d'una publicació amb els seus pares, que va desfermar nostàlgia entre seguidors de la seva etapa infantil. La seva comunitat ja supera amb escreix els cent mil comptes, i conversa amb ella mitjançant comentaris constants i afectuosos.
Aparicions recents i horitzó professional
El to continua sent fresc, amb bromes ocasionals i una estètica coherent amb la seva generació digital nativa. Paula segueix lligada a l'univers SX3 amb peces que actualitzen l'esperit Manduka. En entrevistes d'estiu ha defensat una cuina divertida i saludable, acceptant proves a cegues amb desimboltura juvenil. També va passar per Disney Channel amb 'Un, dos, chef!', compartint protagonisme amb Canco Rodríguez i un altre ritme de plató.
Aquest recorregut suggereix que pot alternar divulgació gastronòmica i entreteniment, sense perdre identitat ni vincle amb el seu públic. El seu nom figura entre els rostres joves capaços d'atreure públic familiar sense caure en paternalismes innecessaris. La trajectòria de Paula Alòs explica per què el seu canvi torna a interessar premsa i audiència en ple 2025. Va passar de nena prodigi a presentadora catalana amb marca pròpia, mentre consolida un perfil digital proper i honest.