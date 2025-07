Parella sorpresa a Aruseros: Col·laboradora i un fill d'Alfonso Arús i Angie Cárdenas

Alfonso Arús, director i presentador de l'exitós matinal, ha vist com el seu entorn professional es converteix també en una xarxa de relacions sentimentals, començant per ell mateix, casat amb Angie Cárdenas, i ara també pels seus fills. L'últim a sumar-se a aquesta tendència és Artur Arús, el més jove de la família.

Una relació que va començar al plató… i va acabar al Japó

Artur Arús i Alba Sánchez van coincidir durant una etapa a Aruseros. Ella, col·laboradora del format; ell, fill del director. Va ser allà on va sorgir la guspira. Encara que l'Alba ja havia tingut una relació coneguda amb el periodista esportiu Joan María Pou, va acabar apostant per l'Artur, tot i la diferència d'edat.

Tots dos han compartit imatges d'un viatge en parella al Japó. En aquestes se'ls veu passejant per Nara, al sud de Kyoto, envoltats dels famosos cérvols sagrats de la regió. En una de les fotos, l'Artur escriu: “L'encantador de cérvols. A Nara (Japó), considerats missatgers dels déus en la religió sintoista. Viuen en llibertat i saluden fent reverències”. Tot molt zen, tot molt idíl·lic.

Una sortida polèmica i molts sospites

Però el romanç no ha estat exempt de polèmica. Pocs mesos després d'iniciar la seva relació, l'Alba va ser apartada del programa de manera sobtada durant l'estiu de 2024. La versió oficial: renovació de cares, canvi d'aires. Però entre bambolines es parlava de tot el contrari.

Molts van assenyalar que la seva relació amb l'Artur, el fill del director, havia motivat la seva sortida per evitar tensions internes. Tot i la seva marxa, l'Alba ha seguit endavant amb la seva carrera: ara treballa com a reportera a En boca de todos, l'espai d'actualitat de Cuatro (Telecinco).

Amor malgrat tot i suport familiar

A casa dels Arús, l'amor sembla tenir carta blanca. Alfonso Arús i Angie Cárdenas sempre han deixat clar que els seus fills són lliures de prendre les seves decisions personals i professionals. I aquesta vegada no ha estat diferent. Encara que l'Alba ja no formi part de l'equip, no hi ha senyals de tensió.

Tampoc hi ha censura: l'Artur no amaga la seva relació ni el seu viatge, i els seus pares semblen acceptar la situació amb naturalitat. Segons fonts properes entorn de la família, “la filosofia a casa Arús és que cada fill faci el que li doni la gana”. I això, aplicat a l'amor, sembla que està funcionant.

L'encant dels cérvols… i de l'amor a la televisió

La història de l'Artur i l'Alba és un exemple més de com la televisió, de vegades, barreja ficció, actualitat i romanç. En un context laboral on les emocions també compten, el plató d'Aruseros ha estat l'escenari perfecte per a una història d'amor inesperada, però autèntica.

Mentre l'Artur torna a Barcelona per reprendre la seva rutina a Aruseros, l'Alba segueix a Madrid amb la seva feina a Telecinco. Amor a distància, però sòlid. Al final, ni les cadenes ni els quilòmetres impedeixen que els cérvols de Nara saludin la parella com a veritables missatgers dels déus de l'amor.