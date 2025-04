Un personaje de Telecinco estalla contra Riqui Puig y Andrea Arpal

La octava edición de La isla de las tentaciones nos dejó con una pareja que, tras superar diversas pruebas en el programa, parecía consolidada: Joel Benedicto y Andrea Arpal. Sin embargo, la realidad fuera de cámaras ha demostrado ser más compleja. Recientemente, la aparición de Andrea en compañía del futbolista Riqui Puig ha desatado una tormenta de emociones y declaraciones que mantienen a la audiencia en vilo.​

¿Qué ha pasado?

Todo comenzó cuando la cuenta especializada en celebridades, 'La Cuernis', compartió imágenes de Andrea Arpal y Riqui Puig cenando en el restaurante Parco de Barcelona. Según testigos, la pareja se mostró muy cercana durante la velada. Este encuentro ha generado especulaciones sobre una posible relación entre ambos, aunque ninguno ha confirmado oficialmente su vínculo.​

La noticia no tardó en llegar a Joel Benedicto, quien expresó su malestar en un vídeo publicado en Mtmad. En él, manifestó sentirse traicionado y cuestionó la sinceridad de Andrea durante su relación. Joel insinuó que Andrea podría haberle sido infiel y expresó su decepción por la rapidez con la que ella habría iniciado una nueva relación.​

Reacciones en redes sociales

En su vídeo, Joel afirmó: "Llevo mucho tiempo callado, protegiéndola y sin contar ciertas cosas. Ella no está pensando en mí y no lo ha hecho en este tiempo. Tengo que dejar de ser el t ... ". ​Además, recordó que Andrea solía decir que nunca estaría con un futbolista, lo que incrementó su sorpresa y desilusión al verla con Riqui Puig. Joel comentó: "'Me dan asco, ... "

Por su parte, Andrea no ha emitido declaraciones oficiales respecto a las imágenes ni a las palabras de Joel. Sin embargo, en redes sociales, algunos seguidores han defendido su derecho a rehacer su vida, mientras que otros han mostrado apoyo a Joel, comprendiendo su reacción ante la situación.​

Este triángulo amoroso ha generado un intenso debate en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes consideran que Andrea tiene derecho a seguir adelante y quienes creen que debería haber manejado la situación con más sensibilidad hacia Joel.​

Riqui Puig, del Barça a la MLS

Riqui Puig comenzó su carrera en el fútbol base del Jàbac Terrassa antes de unirse a La Masía en 2013. Progresó rápidamente a través de las categorías inferiores, destacando en el Juvenil A y contribuyendo a la victoria en la UEFA Youth League en 2018. Debutó con el primer equipo del FC Barcelona en diciembre de 2018 durante un partido de la Copa del Rey contra la Cultural Leonesa, donde proporcionó una asistencia en la victoria por 4-1.​

Puig tuvo oportunidades limitadas en el primer equipo, acumulando 42 apariciones en La Liga y dos goles entre 2018 y 2022. Las decisiones tácticas y la competencia en el mediocampo restringieron su tiempo de juego, lo que eventualmente lo llevó a buscar nuevas oportunidades fuera del club.​

En agosto de 2022, Puig firmó con Los Angeles Galaxy, buscando revitalizar su carrera con más tiempo de juego y un papel más destacado. Su impacto fue inmediato; en sus primeros partidos, igualó un récord de David Beckham al proporcionar cinco asistencias en seis apariciones, y en un partido contra Colorado Rapids, registró tres asistencias, igualando un récord de Landon Donovan