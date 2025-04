Una altra denúncia a Anabel Pantoja relacionada amb la seva filla: La seva reacció

Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, es troben novament en l'ull de l'huracà mediàtic després de la recent interposició d'una denúncia que els acusa de presumpte maltractament infantil cap a la seva filla, Alma. Aquesta situació afegeix una nova capa de complexitat a la ja delicada conjuntura que travessa la parella des de l'inici de l'any.

Nova denúncia

L'advocat canari Jesús Alexis Bethencourt Rosillo ha presentat una denúncia al Jutjat d'Instrucció número 4 de San Bartolomé de Tirajana, al·legant que Anabel i David han incorregut en conductes que podrien considerar-se explotació infantil.

Segons el lletrat, els pares haurien utilitzat la imatge de la seva filla a les xarxes socials amb fins lucratius, exposant la seva intimitat per obtenir beneficis econòmics. A més, Bethencourt fa referència a un vídeo emès al programa '¡De viernes!' de Telecinco, on s'observa la parella aixecant el cotxet de la seva filla per sobre d'una tanca per accedir a la platja de Patalavaca, a Las Palmas.

L'advocat sosté que aquesta maniobra va posar en risc la integritat de la menor, en produir-se un sacseig que gairebé provoca la caiguda del cotxet.

És important destacar que aquesta denúncia encara no ha estat admesa a tràmit. De ser-ho, se sumaria al procediment ja obert contra la parella al mateix jutjat per un suposat delicte de maltractament infantil relacionat amb l'ingrés hospitalari d'Alma a principis de gener.

La reacció d'Anabel Pantoja

Davant d'aquesta nova acusació, Anabel Pantoja ha optat per mantenir una actitud aparentment despreocupada. A través de les seves històries d'Instagram, la influencer va compartir un vídeo des de Còrdova, ciutat natal de David Rodríguez, on es trobava per motius professionals.

Al clip, Anabel comenta: "Bé, fi de sessió de fotos superguai i portem sense menjar 150 hores. Estem buscant un restaurant a Còrdova que ens doni de menjar, si us plau. Gent afamada".

Per la seva banda, David Rodríguez ha mantingut un perfil baix, sense fer declaracions públiques al respecte. Aquesta postura coincideix amb l'estratègia que ambdós han adoptat des que van sorgir les primeres acusacions, enfocant-se en la seva vida personal i professional mentre les qüestions legals segueixen el seu curs.

L'advocat Bethencourt Rosillo, conegut per la seva activitat a les xarxes socials i col·laboracions en programes de televisió, ha manifestat la seva preocupació pel que considera una explotació de menors en l'àmbit digital.

Mentrestant, el públic i els seguidors d'Anabel Pantoja romanen atents a l'evolució d'aquest cas, que sens dubte continuarà generant titulars en els pròxims dies.