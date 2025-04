Riqui Puig: Del Barça a La Isla de las Tentaciones, caiguda en picat

Riqui Puig torna a ser notícia. I ho és, una vegada més, no per motius esportius. El de Matadepera va abandonar el FC Barcelona perquè no tenia lloc en un Barça ple de grans jugadors com Pedri i Gavi. El jugador de la pedrera ho tenia molt difícil per fer-se un lloc al mig del camp i els diferents entrenadors mai van confiar en ell.

Després de molts anys a la banqueta, Riqui Puig va decidir fer les maletes i signar per un equip de la lliga nord-americana: Los Angeles Galaxy. Allà va començar a marcar gols i a recuperar les sensacions com a futbolista. A Barcelona, era l'amic número u de Gerard Piqué i un habitual a la nit de la capital catalana.

| Instagram, XCatalunya

A Los Angeles, continua sent notícia per les seves relacions extraesportives. Ara ha estat enxampat en una cita a Barcelona amb una concursant de La Isla de las Tentaciones, el programa de Telecinco en què diverses parelles, per separat, conviuen en una illa juntament amb els seus temptadors i temptadores.

L'afortunada

L'afortunada és Andrea Arpal. La química i la relació s'ha consolidat amb un sopar al restaurant el PARCO situat a escassos metres de la confluència entre Passeig de Gracia i Diagonal. Alguns testimonis presencials asseguren que els han vist "en diverses ocasions, i sempre sols i en actitud afectuosa".

Riqui Puig, del Barça als Estats Units

Puig va iniciar la seva formació futbolística a la UFB Jàbac i Terrassa entre 2008 i 2013. Posteriorment, es va incorporar a les categories inferiors del FC Barcelona, passant per l'equip cadet (2013-2015) i juvenil (2015-2017). El seu destacat rendiment el va portar al FC Barcelona B, on va jugar des de 2017 fins a 2019, acumulant 56 aparicions i anotant 2 gols. ​

El desembre de 2018, Puig va debutar oficialment amb el primer equip del FC Barcelona en un partit de la Copa del Rei contra la Cultural Leonesa. Durant el seu temps al primer equip (2018-2022), va participar en 60 partits i va marcar 2 gols. Va contribuir a la conquesta de La Lliga en la temporada 2018-2019 i de la Copa del Rei en la temporada 2020-2021. ​

| Instagram de Riqui Puig

L'agost de 2022, Puig es va traslladar a Los Angeles Galaxy de la MLS. El seu impacte va ser immediat, destacant-se com una peça clau al mig del camp de l'equip. A la temporada 2024, va jugar 36 partits, va anotar 17 gols i va proporcionar 16 assistències, exercint un paper fonamental en l'obtenció del campionat de la MLS per part del seu equip.

No obstant això, durant la final de la Conferència Oest el novembre de 2024, va patir una ruptura del lligament encreuat anterior. Malgrat la lesió, va continuar jugant i va assistir en el gol decisiu que va assegurar la victòria. Va ser operat el desembre de 2024 i actualment es troba en procés de rehabilitació, amb una notable pèrdua de massa muscular a la seva cama dreta a causa de la lesió. ​Es preveu que torni a la competició a l'estiu de 2025.