Diana Goméz, la Xusa de 'Vintage': El seu xicot tan conegut com ella

Diana Goméz s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes de la televisió catalana gràcies al talent i el carisma. Encara que molts la recorden pel seu paper protagonista a Valeria a Netflix, on va encarnar una jove escriptora, la seva carrera a la televisió catalana també ha estat molt destacada. En els darrers temps, Goméz ha participat a la sèrie de TV3 Vintage, on interpreta la Xusa, un personatge que ha connectat profundament amb l'audiència.

A Vintage, Diana Goméz dóna vida a la Xusa, un personatge molt interessant. Una noia jove i sense lligams que trastoca tots els esquemes del Paco, el personatge interpretat per Abel Folk. El Paco és d'una altra generació i intenta lligar – sense èxit – amb la Xusa. La sèrie ha estat aclamada pel seu enfocament fresc, tot i que també ha rebut algunes crítiques per la seva estereotipació dels homes de 50-60 anys.

Qui és la parella de Diana Gómez?

En l'àmbit personal, Diana Goméz comparteix la seva vida amb Roger Escapa, que també és una figura coneguda al panorama mediàtic català. Escapa és el presentador del Suplement, el popular programa de Catalunya Ràdio que s'emet els caps de setmana, i ha esdevingut una de les veus més reconegudes de la ràdio a Catalunya. La parella manté una relació discreta, encara que alguna vegada han compartit detalls sobre la seva vida junts en entrevistes i xarxes socials.

Una de les anècdotes més conegudes de la parella es va donar durant el confinament, quan Roger Escapa va esmentar en antena com havien afrontat junts les setmanes de tancament. El presentador va relatar com tots dos havien descobert noves aficions, com la cuina i el dibuix, i com la creativitat de Diana va ajudar a fer més suportable la situació. Aquesta història, compartida amb el sentit característic de l'humor d'Escapa, va mostrar el costat més humà de la parella i els va fer més propers al públic.

Diana Goméz i Roger Escapa formen una de les parelles més estimades al panorama d'entreteniment català, cosa que s'evidencia en la resposta positiva dels seus seguidors a les xarxes socials. Mentre la Diana segueix brillant a la pantalla i collint èxits amb les seves interpretacions, el Roger continua consolidant-se com una de les figures clau de la ràdio.