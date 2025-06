La persona de màxima confiança que abandona Letizia Ortiz

per Pol Nadal

En un gir inesperat que ha sacsejat els fonaments de la Casa Reial, María Dolores Ocaña Madrid, secretària personal de la Reina Letizia, ha anunciat la seva renúncia al càrrec que ocupava des d’abril de 2024. La decisió, atribuïda a “raons sobrevingudes de l’àmbit familiar i personal”, ha generat sorpresa i tristesa tant en lentorn de la Zarzuela com en la mateixa monarca.

Canvis importants a la Casa Reial

María Ocaña, advocada de l’Estat amb una trajectòria destacada en diversos ministeris, va ser la primera dona a assumir la direcció de la Secretaria de la Reina des de la reinstauració de la monarquia. El seu nomenament va coincidir amb una etapa de renovació a la Casa del Rei, marcada per l’arribada de Camilo Villarino com a nou cap de la institució.

Durant els 14 mesos que va exercir la seva funció, Ocaña es va convertir en una presència constant al costat de la Reina, acompanyant-la en actes oficials i assessorant-la en la gestió de la seva agenda. La seva professionalitat i discreció li van valer el respecte i la confiança de Letizia, amb qui compartia una evident complicitat.



Un comiat amb molta emoció

La renúncia d’Ocaña, que es farà efectiva a finals de juliol, ha estat comunicada com una decisió personal motivada per circumstàncies familiars imprevistes. Tot i que els detalls no s’han fet públics, fonts properes asseguren que la Reina ha rebut la notícia amb tristesa, comprenent i respectant els motius de la seva col·laboradora.

L’últim acte oficial d’Ocaña al costat de la Reina està previst per al 3 d’agost a Palma, durant la cloenda de l’Atlàntida Mallorca Film Fest. Fins aleshores, continuarà col·laborant en la transició i en la recerca del seu successor, en un procés que ja ha començat sota la supervisió de la Casa del Rei.

La trobaran a faltar

La marxa de María Ocaña deixa un buit significatiu a l’equip de la Reina. La seva tasca ha estat fonamental en la modernització de la institució i en la projecció d’una imatge propera i compromesa de Letizia. Entre les seves responsabilitats, va destacar la coordinació de l’agenda oficial de la infanta Sofia en el seu debut en solitari, una fita en la preparació de l’hereva.



La relació entre Ocaña i la Reina transcendia l’àmbit professional. Totes dues compartien moments de complicitat, com aquell en què Letizia va oferir el seu paraigua a la seva secretària durant un acte sota la pluja, gest que va captar l’atenció dels mitjans i va simbolitzar la proximitat entre ambdues.

Letizia es queda sola

La sortida de María Ocaña marca la fi d’una etapa a la Casa Reial, caracteritzada per la professionalitat i la discreció. El seu llegat perdurarà en la memòria d’aquells que valoren una monarquia moderna i propera. Ara, l’atenció se centra en qui serà el seu successor i com es mantindrà la línia de treball que Ocaña va ajudar a consolidar.

Davant d’aquest nou escenari, la pregunta que es fan els monàrquics és clara i evident. Serà possible trobar una figura que combini l’experiència, la discreció i la proximitat que van definir María Ocaña? El temps ho dirà.