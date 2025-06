Alba Carrillo la fa grossa amb les seves paraules sobre Melody: 'La de les...'

La participació de Melody a Eurovisió 2025 amb "Esa diva" ha generat debat pel seu resultat al certamen. Però també per les declaracions que l'artista ha fet després de la seva actuació. A Alba Carrillo no li ha agradat l'actitud de l'artista, especialment en relació amb RTVE.

Melody, representant d'Espanya a Eurovisió

Melody ja era coneguda abans de participar a Eurovisió per "El baile del gorila". Al certamen europeu va quedar antepenúltima. La cantant, lluny de fer autocrítica, va carregar contra Televisió Espanyola assenyalant que no va poder executar la seva visió artística completa durant l'actuació. En una roda de premsa a Prado del Rey, Melody va afirmar que la coreografia presentada va ser idea de la cadena i que ella podria haver-la millorat significativament.

Aquestes declaracions no van ser ben rebudes per alguns col·laboradors de RTVE. Al programa 'D Corazón', Alba Carrillo va criticar durament Melody, recordant-li que fa tot just sis mesos era coneguda com "la del gorila" i que el seu estatus actual es deu en gran part al suport de la cadena pública. Carrillo va afirmar: "Té una gira milionària aquest estiu, i això ha estat gràcies a aquesta cadena".

Alba Carrillo i més gent

Alba Carrillo no va ser l'única a expressar el seu descontentament. Alberto Guzmán, també col·laborador de 'D Corazón', va assenyalar que Melody ha estat "injustíssima" amb RTVE i amb els companys que l'han recolzat constantment. Guzmán va destacar que l'artista ha venut més de tres milions i mig de discos des que tenia 10 anys, però que el seu recent ressorgiment es deu a la feina de la cadena.

Per la seva banda, Melody ha intentat justificar les seves declaracions, afirmant que la seva intenció mai va ser criticar, sinó expressar el seu desig d'haver tingut més llibertat creativa en la seva actuació. En la seva aparició a 'El Hormiguero', la cantant va expressar el seu dolor per no haver pogut fer la posada en escena que havia imaginat i va negar haver cobrat per l'entrevista, desmentint rumors sobre una suposada oferta de 150.000 euros per part d'una altra cadena.

Televisió Espanyola ha après la lliçó

La polèmica ha portat RTVE a prendre mesures per evitar situacions similars en el futur. La cadena ha modificat les bases del Benidorm Fest 2026, establint que els representants d'Espanya a Eurovisió no podran participar en programes d'altres cadenes abans d'acudir als espais de RTVE. Aquesta decisió busca garantir que els artistes compleixin amb els seus compromisos amb la cadena pública abans d'aparèixer en mitjans de la competència.

Melody continua amb la seva gira d'estiu, afrontant tant el suport dels seus seguidors com les crítiques d'aquells que consideren que ha estat desagraïda amb la cadena que li va donar suport en el seu retorn al panorama musical.

Podrà Melody reconciliar-se amb RTVE i el públic després d'aquesta sèrie de desacords? Només el temps dirà si l'artista aconsegueix superar aquesta etapa i consolidar la seva carrera en aquesta nova fase.