Xavier Valls enfonsa el Real Madrid: 3 frases després d'arbitratge contra el Leganés

per Mireia Puig

El partit entre el Real Madrid i el Leganés disputat al Santiago Bernabéu va acabar amb una victòria blanca per 3-2, però les decisions arbitrals han incendiat les xarxes socials i provocat dures crítiques contra el conjunt madrileny. Un dels periodistes que més ha cridat l'atenció amb els seus comentaris ha estat Xavier Valls, conegut presentador esportiu de TV3, que no va dubtar a qüestionar públicament l'actuació arbitral en tres contundents frases.

El partit, crucial per al Real Madrid en la seva lluita pel lideratge de LaLiga, va estar envoltat de polèmica des del primer moment. Encara que els blancs van aconseguir imposar-se finalment amb gols de Kylian Mbappé i Jude Bellingham, diverses jugades claus van generar molta controvèrsia.

El Leganés, que va presentar batalla en tot moment, va veure frustrades les seves opcions en jugades puntuals que, segons diversos experts, no van ser correctament arbitrades.

L'opinió de Xavier Valls a Twitter

Xavier Valls, reconegut periodista català, va resumir perfectament la indignació generalitzada a les xarxes socials amb tres frases demolidores: «Primer gol del Madrid d’un penal que NO era», «Tercer gol del Madrid d’una falta que NO era» i «Penal al Leganés NO assenyalat». El presentador de TV3 va rematar el seu missatge assenyalant irònicament: «Tècnicament, és un ATRACAMENT», referint-se al que va succeir al Bernabéu i deixant clara la seva opinió crítica amb l'arbitratge.

La primera jugada controvertida va ocórrer al minut 32, quan Arda Güler va caure dins de l'àrea visitant. L'àrbitre no va dubtar a assenyalar penal, decisió que va permetre a Kylian Mbappé avançar el Real Madrid. Des d'aquest moment, es van incrementar les protestes del Leganés, que se sentia perjudicat i veia com les decisions arbitrals condicionaven clarament el partit.

Però la polèmica no va acabar aquí. A la segona meitat, amb un marcador de 2-2, va arribar la segona decisió discutida. Al minut 76, el col·legiat va assenyalar una falta a la frontal que el Leganés va qualificar d'inexistent. Mbappé va tornar a ser protagonista en convertir magistralment el tir lliure, que va posar per davant el Madrid de forma definitiva. Aquesta jugada va encendre encara més els ànims, i les crítiques van inundar ràpidament les xarxes socials.

A més, a la recta final del partit, els visitants van reclamar amb insistència un penal a favor seu després d'una clara mà dins de l'àrea madridista. El col·legiat va decidir no assenyalar res, alimentant encara més el debat sobre l'arbitratge i augmentant la sensació d'injustícia en l'afició visitant.

Les paraules de Xavier Valls ràpidament es van fer virals, especialment perquè representen el sentir de molts aficionats que perceben favoritisme arbitral cap al Real Madrid. La publicació va tenir gran repercussió, generant debats encesos a les xarxes socials on molts usuaris van compartir i van donar suport al missatge del periodista.

Aquest episodi no és aïllat. Durant tota la temporada, diverses decisions arbitrals favorables al Real Madrid han generat dubtes en diferents sectors del futbol espanyol. El club blanc s'ha defensat en reiterades ocasions assegurant ser objecte de campanyes mediàtiques, mentre els seus rivals exigeixen una major transparència en els criteris arbitrals.

Com queden ambdós equips?

Amb aquesta victòria, el Real Madrid es col·loca en una posició avantatjosa en la lluita pel títol, encara que el Barça segueix per davant.

Mentrestant, el Leganés haurà d'afrontar la resta del campionat amb la pressió d'estar a la zona baixa i amb la sensació amarga d'haver deixat escapar punts en un partit marcat per decisions arbitrals molt discutibles, com va denunciar clarament Xavier Valls amb les seves tres dures frases a les xarxes socials.