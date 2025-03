Periodista de TV3 hunde al Real Madrid con 3 frases tras arbitraje contra el Leganés

El partido entre Real Madrid y Leganés disputado en el Santiago Bernabéu acabó con una victoria blanca por 3-2, pero las decisiones arbitrales han incendiado las redes sociales y provocado duras críticas contra el conjunto madrileño. Uno de los periodistas que más ha llamado la atención con sus comentarios ha sido Xavier Valls, conocido presentador deportivo de TV3, que no dudó en cuestionar públicamente la actuación arbitral en tres contundentes frases.

El encuentro, crucial para el Real Madrid en su lucha por el liderato de LaLiga, estuvo rodeado de polémica desde el primer momento. Aunque los blancos lograron imponerse finalmente con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, diversas jugadas claves generaron mucha controversia.

El Leganés, que presentó batalla en todo momento, vio frustradas sus opciones en jugadas puntuales que, según varios expertos, no fueron correctamente arbitradas.

| Real Madrid

La opinión de Xavier Valls en Twitter

Xavier Valls, reconocido periodista catalán, resumió perfectamente la indignación generalizada en las redes sociales con tres frases demoledoras: «Primer gol del Madrid d’un penal que NO era», «Tercer gol del Madrid d’una falta que NO era» y «Penal al Leganés NO assenyalat». El presentador de TV3 remató su mensaje señalando irónicamente: «Tècnicament, es un ATRACAMENT», refiriéndose a lo sucedido en el Bernabéu y dejando clara su opinión crítica con el arbitraje.

La primera jugada controvertida ocurrió en el minuto 32, cuando Arda Güler cayó dentro del área visitante. El árbitro no dudó en señalar penalti, decisión que permitió a Kylian Mbappé adelantar al Real Madrid. Desde ese momento, se incrementaron las protestas del Leganés, que se sentía perjudicado y veía cómo las decisiones arbitrales condicionaban claramente el partido.

Pero la polémica no acabó ahí. En la segunda mitad, con un marcador de 2-2, llegó la segunda decisión discutida. En el minuto 76, el colegiado señaló una falta en la frontal que el Leganés calificó de inexistente. Mbappé volvió a ser protagonista al convertir magistralmente el tiro libre, que puso por delante al Madrid de forma definitiva. Esta jugada encendió aún más los ánimos, y las críticas inundaron rápidamente las redes sociales.

| 2xWilfinger, TV3, DAZN, XCatalunya

Además, en la recta final del encuentro, los visitantes reclamaron con insistencia un penalti a su favor tras una clara mano dentro del área madridista. El colegiado decidió no señalar nada, alimentando aún más el debate sobre el arbitraje y aumentando la sensación de injusticia en la hinchada visitante.

Las palabras de Xavier Valls rápidamente se hicieron virales, especialmente porque representan el sentir de muchos aficionados que perciben favoritismo arbitral hacia el Real Madrid. La publicación tuvo gran repercusión, generando debates encendidos en redes sociales donde muchos usuarios compartieron y apoyaron el mensaje del periodista.

Este episodio no es aislado. Durante toda la temporada, varias decisiones arbitrales favorables al Real Madrid han generado dudas en distintos sectores del fútbol español. El club blanco se ha defendido en reiteradas ocasiones asegurando ser objeto de campañas mediáticas, mientras sus rivales exigen una mayor transparencia en los criterios arbitrales.

¿Cómo quedan ambos equipos?

Con esta victoria, el Real Madrid se coloca en una posición ventajosa en la lucha por el título, aunque el Barça sigue por delante.

Mientras tanto, el Leganés deberá afrontar el resto del campeonato con la presión de estar en la zona baja y con la sensación amarga de haber dejado escapar puntos en un partido marcado por decisiones arbitrales muy discutibles, como denunció claramente Xavier Valls con sus tres duras frases en redes sociales.