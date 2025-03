La reacció més esperada després de l'absolució de Dani Alves: Joana Sanz entra en escena

La notícia de l'absolució de Dani Alves per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha generat una onada de reaccions en l'àmbit públic i privat. Entre elles, destaca la resposta de Joana Sanz, esposa del futbolista brasiler, la vida de la qual ha estat en el focus mediàtic des de l'inici del procés judicial.​

Un gir de 180 graus

El 28 de març de 2025, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va revocar la condemna de quatre anys i mig de presó imposada a Dani Alves per un delicte d'agressió sexual.

La sala d'apel·lacions va considerar que el testimoni de la denunciant no era suficient per sostenir la condemna i, per tant, va primar la presumpció d'innocència de l'exfutbolista. Aquesta decisió ha estat rebuda amb alleujament per part d'Alves i el seu entorn més proper, que han viscut mesos d'incertesa i exposició pública.​

Joana Sanz es pronuncia

Joana Sanz, qui ha mantingut una postura discreta durant tot el procés, ha expressat la seva satisfacció per l'absolució del seu marit. Segons declaracions recollides per diversos mitjans, la model ha manifestat: "Estem feliços per aquesta absolució, però i tot el dany que se'ns ha fet? Amenaces a xarxes socials, pèrdua de contractes publicitaris...". Aquestes paraules reflecteixen el desgast emocional i professional que ha patit la parella durant aquest període.​

Per la seva banda, l'advocada de Dani Alves, Inés Guardiola, va celebrar la decisió judicial afirmant: "Estem molt feliços, és innocent, s'ha demostrat, la Justícia ja ha parlat". Aquestes declaracions subratllen la confiança que la defensa tenia en la innocència d'Alves i en la solidesa del seu recurs d'apel·lació.​

Tanmateix, no totes les reaccions han estat favorables. L'exministra Irene Montero ha criticat la sentència, assenyalant que "situa la responsabilitat en la víctima" i qualificant-la de "justícia patriarcal".

En l'àmbit mediàtic, el presentador Joaquín Prat va compartir en el seu programa 'Vamos a ver' informació sobre la reacció de Joana Sanz, destacant la felicitat de la parella per l'absolució, però també la seva inquietud per les conseqüències personals i professionals que han afrontat durant aquest temps.​

Altres versions asseguren que la parella fa temps que no funciona i que podrien trencar definitivament. De fet, durant tot el procés penal que ara sembla finalitzar, hi ha hagut diversos girs en la seva relació.