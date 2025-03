Ho pagarem tots: La morterada que podria pagar la Casa Reial per les fotos de Leonor

La privacitat de la princesa Leonor torna a ser objecte de debat arran de l'aparició de fotografies seves en biquini durant la seva travessia al vaixell escola Juan Sebastián Elcano. Aquestes imatges, capturades en una platja de Montevideo, Uruguai, han generat una intensa discussió sobre els límits de la intimitat de l'hereva al tron i les mesures que la Casa Reial podria adoptar per protegir la seva imatge.

Durant una escala a Montevideo, la princesa Leonor i els seus companys de formació van gaudir d'un dia de descans en una platja local. En aquest context, un paparazzi espanyol va aconseguir captar imatges de la princesa en biquini, gaudint del sol i el mar. Aquestes fotografies, considerades de gran valor mediàtic, han estat posades a la venda pel fotògraf, que sol·licita una suma de 200.000 euros per elles.

L'existència d'aquestes imatges ha suscitat preocupació a la Casa Reial, que ha reconegut la seva existència i està avaluant la possibilitat d'adquirir-les per evitar la seva difusió pública. No obstant això, el preu elevat sol·licitat pel fotògraf complica aquesta decisió.

Moviments de Letícia Ortiz

Des de la Zarzuela, fonts properes han confirmat l'existència de les fotografies i han expressat la seva inquietud per la possible publicació de les mateixes. Mariángel Alcázar, periodista especialitzada en la Casa Reial, ha assenyalat que els reis Felip i Letícia no estan particularment preocupats per la difusió d'imatges de la seva filla en biquini, ja que les consideren part de la seva vida privada i no les veuen com un escàndol.

Tot i això, molts altres periodistes consideren que Letícia Ortiz viu obsessionada amb tenir-ho tot sota control i ha estat la principal impulsora de la polèmica.

No obstant això, la Casa Reial ha pres mesures legals en altres casos recents per protegir la privacitat de la princesa. Per exemple, van presentar una denúncia contra un centre comercial a Punta Arenas, Xile, per la difusió il·legal d'imatges de Leonor obtingudes a través de càmeres de seguretat. Aquesta acció va ser considerada una violació de la normativa de protecció de dades tant a Xile com a Espanya.

La Fiscalia investiga

La Fiscalia xilena ha iniciat una investigació sobre la difusió d'aquestes imatges, i el centre comercial ha emès un comunicat defensant que la visita de la princesa va ser completament privada i en condicions de normalitat, sense intenció de molestar-la.

En l'àmbit mediàtic, periodistes com Martín Bianchi han comentat que la reacció de la Casa Reial davant aquestes situacions reflecteix una preocupació per la privacitat de la princesa i la seva imatge pública. Bianchi assegura que una major transparència sobre la vida privada de la princesa podria disminuir l'interès i les violacions a la seva privacitat.

Aquest episodi ha revifat el debat sobre els límits de la privacitat de les figures públiques i el paper dels mitjans de comunicació en la difusió d'imatges personals. Mentrestant, la princesa Leonor continua amb la seva formació militar i els seus compromisos oficials, intentant mantenir un equilibri entre la seva vida privada i el seu rol institucional.