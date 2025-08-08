Pepe Rodríguez, el xef que es va negar a servir el rei Joan Carles: 'Em diu que...'

Pepe Rodríguez, prestigiós xef i jurat habitual de MasterChef, ha captat novament l'atenció mediàtica amb una revelació poc coneguda. En aquesta ocasió, el protagonista ha narrat un episodi que involucra directament el rei Joan Carles I. El cuiner ha compartit detalls inèdits sobre una trobada ocorreguda al seu restaurant familiar,
El que sorprèn és que, tot i el prestigi de Joan Carles, Pepe ha confirmat que en una ocasió li ha hagut de negar una taula. Aquest relat l'ha compartit durant una entrevista al programa El musical de tu vida l'any 2023. Allà ha explicat com van ocórrer els fets i les raons que el van portar a prendre aquesta decisió.
El xef ha recordat que va ser l'11 de març, durant les festes d'Illescas, quan va rebre una trucada que el va deixar perplex. “Em diu que vol una taula per a dos”, ha relatat, sense saber al principi si realment estava parlant amb el rei o si es tractava d'alguna broma. La confusió va ser tal que va pensar que podria ser Carles.
Pepe Rodríguez revela per què va negar la reserva al rei Joan Carles
Finalment, i malgrat la insistència, el xef ha explicat que no podia oferir una taula perquè el restaurant estava ple i no era possible aixecar una reserva ja confirmada. “Li dic que no pot ser, que estem plens i és impossible”, ha confessat. La notícia ha portat el president de l'Acadèmia Espanyola de Gastronomia a preguntar-li com podia negar taula al rei.
Tanmateix, Rodríguez ha mantingut la seva postura amb fermesa, al·legant que respectava els clients que ja havien reservat abans que l'emèrit. “No anava a aixecar algú que tingués la seva reserva”, ha explicat. Aquesta anècdota reflecteix el compromís del xef amb la professionalitat i l'ètica en la seva feina.
La professionalitat de Pepe Rodríguez davant la trucada del rei Joan Carles
El relat es va tornar encara més curiós quan Pepe va coincidir amb un senyor que, en assabentar-se de la història, li va dir “doncs molt bé em sembla”. Aquest comentari reflecteix la divisió d'opinions que va generar l'anècdota entre el públic. Tanmateix, també posa de manifest el respecte cap a la decisió d'un professional que va optar per la transparència i l'honestedat.
Pepe Rodríguez, a més de ser un referent en l'alta cuina, ha demostrat que la seva integritat personal és tan forta com el seu talent culinari. Aquesta història sobre Joan Carles és un clar exemple de com, fins i tot en situacions insòlites, la professionalitat pot prevaler sobre el protocol o la tradició.