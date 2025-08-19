Pepa Romero lanza un aviso a un invitado de 'Y ahora Sonsoles' por su estilo de vida

Pepa Romero ha vivido hoy una de las tardes más sorprendentes en el plató de Y ahora Sonsoles. La periodista ha recibido a una persona que ha provocado un silencio absoluto entre el público. Daniel Hilton, joven que ha buscado durante años la perfección estética, ha aparecido en el programa mostrando un cambio físico radical.

Pepa Romero ha reaccionado con incredulidad y sus gestos lo han dicho todo. Daniel Hilton ha relatado en directo cómo ha moldeado su cuerpo a golpe de bisturí. Ha confesado que su objetivo siempre ha sido parecerse al muñeco Ken.

| Antena 3

“Siempre he querido ser el muñequito de Barbie”, ha explicado. El joven ha asegurado que, desde los 18 años, ha pasado por varias operaciones estéticas. Cada una de ellas ha formado parte de un camino hacia lo que él considera perfección.

Pepa Romero se queda sorprendida ante los retoques del joven que ha ido a Y ahora Sonsoles

El invitado ha recordado que su infancia no fue sencilla. Ha contado que en el colegio sufrió bullying. Los comentarios sobre su aspecto le crearon inseguridades profundas.

Sin embargo, ha confesado que hoy ha superado esos miedos. “Siempre he tenido una personalidad propia que me ha hecho distanciarme sin quererlo”, ha dicho. “Yo siempre tuve un estilo muy diferente”, ha añadido con firmeza.

| Antena 3

Las imágenes mostradas en el programa han causado impacto. En la pantalla se han proyectado fotografías del antes y después de Daniel. El contraste ha sido evidente.

Pepa Romero se ha mostrado atónita y ha reaccionado con sorpresa al escuchar que el joven ha llegado a gastar más de 30 mil euros en cirugías estéticas. Además, ha lanzado un claro aviso al joven y le ha confesado que a una edad tan temprana no es bueno someter a la piel a ese tipo de retoques. El público también ha expresado su asombro con murmullos y gestos de incredulidad.

Pepa Romero apoya las palabras del experto en medicina que ha acudido a Y ahora Sonsoles

Lejos de quedarse en la anécdota, Pepa Romero ha querido profundizar en el tema y ha dado paso a un experto en medicina estética, presente en el plató. El especialista ha advertido que no es recomendable someter al cuerpo a tantas intervenciones a una edad tan temprana. Sus palabras han sonado con tono serio, Pepa Romero ha asentido y ha manifestado su acuerdo.

| Antena 3

El programa ha dejado un debate abierto. ¿Dónde está el límite entre el deseo de mejorar y el riesgo para la salud? Pepa Romero ha conducido la conversación con respeto y ha mostrado comprensión hacia el invitado. Daniel, por su parte, ha defendido su elección de vida con seguridad.

La emisión ha marcado a los seguidores de Y ahora Sonsoles. Ha sido una tarde de confesiones, emociones y reflexiones en directo. Una de esas entrevistas que quedarán en la memoria de la audiencia.