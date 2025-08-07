Pep Guardiola (54 anys) prepara un projecte empresarial a Barcelona

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha anunciat públicament en una entrevista per a la revista GQ que la seva etapa a les banquetes acabarà quan finalitzi el seu contracte actual, a l'estiu de 2027. Després de dècades dedicades al futbol, el tècnic català ha confessat que necessita parar, reconnectar amb el seu cos i la seva vida personal.
“Està decidit, més que decidit. Pararé”, va declarar Guardiola, que no va especificar si la retirada serà temporal o permanent. “No sé si serà un any, dos, cinc o quinze, però tinc clar que aquesta etapa es tanca”, va dir amb rotunditat.
El divorci amb Cristina Serra va marcar un abans i un després
L'entrevista ha estat íntima però mesurada. No es mencionen ni fills ni assumptes familiars, però entre línies s'entén que la ruptura amb Cristina Serra, la seva exesposa, ha tingut molt a veure en aquest procés de transformació. El desgast en la relació —segons fonts properes— va tenir el seu punt d'inflexió amb la renovació de Pep al City, una decisió que la seva família no compartia.
Cristina, segons s'ha filtrat, es va sentir durant anys en un segon pla, supeditada al calendari de Pep, al futbol i als seus compromisos amb el club anglès. Ara, separats i en tràmits de divorci, Guardiola comença una nova etapa també en l'àmbit personal.
Mireia Illueca: la doctora que li va canviar la vida
En la conversa amb GQ, Guardiola va sorprendre en revelar el nom de la persona que l'està acompanyant en aquest nou camí: Mireia Illueca, una neurocirurgiana experta en medicina regenerativa i en el tractament del dolor. “Vaig tenir un problema d'esquena i ella me'l va solucionar. Des de llavors, ens coneixem i ens estimem molt”, explica.
La història entre tots dos va més enllà d'una consulta mèdica. Junts han iniciat un projecte empresarial a Barcelona: la Clínica Monarka, un centre situat al bell mig del passeig de Gràcia que combina salut física, emocional i benestar integral. Guardiola n'és accionista i s'ha involucrat profundament en el concepte.
Medicina, esport i emocions: la visió compartida
Pep no estarà sol en aquesta aventura. A més de Mireia, també hi col·labora Montse Escobar, psicòloga especialitzada en l'origen emocional dels desequilibris corporals. Totes dues són les cares visibles del nou centre de salut, que promet revolucionar la manera d'entendre el cos i la ment.
“Sempre he cregut que l'esport, la salut i el benestar són més que fonamentals. Ella em va dir: ‘per què no ho fem junts?’ I vaig dir: ‘doncs és clar que sí’. Aquí estem”, va afirmar Guardiola, somrient, amb samarreta i bermudes, tal com ja se l'ha vist en diverses visites a la clínica.
Un soci molt ben acompanyat
Guardiola no és l'únic exfutbolista que forma part del projecte. Segons ha pogut saber El Nacional, també han invertit a la clínica exjugadors del FC Barcelona com Thiago Alcántara i Jonathan Soriano, juntament amb altres empresaris rellevants de la societat catalana.
Tots ells han apostat per Monarka com a espai de referència en el sector de la salut privada. El mateix Pep ho reconeix: “Jo no curaré ningú, però els faré companyia. I això ja és molt”.
Cansat, però esperançat
Guardiola ha confessat que no travessa el seu millor moment físic ni emocional. “Estic fet una castanya, em fa mal tot”, va reconèixer entre rialles. L'última temporada al City va ser una de les més exigents, marcada per resultats irregulars i pel desgast personal que arrossega des de la seva separació.
Tot i així, es mostra esperançat amb aquesta nova etapa. “Espero estar millor del que estic ara d'aquí a un temps. Per això necessito llocs com aquest perquè em curin”.
L'entrevista es tanca amb una paraula que resumeix la seva filosofia actual: “badar”. Guardiola vol observar créixer l'herba, mirar el cel, caminar per Barcelona sense presses ni pressions. Una nova vida comença per a Pep Guardiola. I tot va començar, sens dubte, amb Mireia Illueca.