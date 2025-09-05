Pep Guardiola en una localitat de la Costa Brava: Què ha fet amb gent coneguda

El calendari internacional sempre genera controvèrsia. Tot just comença la temporada de clubs i les aturades de seleccions ja obliguen a interrompre el ritme competitiu. A Manchester, Pep Guardiola observa com la meitat de la seva plantilla viatja amb els seus països mentre els aficionats encreuen els dits perquè cap d'ells torni lesionat. Entre tant d'enrenou, el tècnic de Santpedor ha trobat un oasi molt especial a la Costa Brava.
Lluny dels estadis futbolístics, Pep Guardiola s'ha refugiat en un entorn íntim on la passió pel futbol s'atura i apareix una altra de les seves debilitats: l'alta gastronomia. No és la primera vegada que ho fa, però aquesta escapada ha captat especialment l'atenció pel lloc escollit i les persones amb qui va compartir taula.
L'entrenador del City visita Miramar a Llançà
El lloc escollit va ser el restaurant Miramar, a la localitat de Llançà, un temple culinari amb dues estrelles Michelin dirigit pel xef Paco Pérez i la seva dona Montse Serra. Allà, Guardiola va gaudir d'una experiència gastronòmica que va molt més enllà de la simple degustació. Miramar és història viva de la Costa Brava: un espai fundat el 1939 com a fonda familiar que, amb el temps, s'ha transformat en un dels referents de la cuina mediterrània.
L'entrenador català es va mostrar emocionat després de la vetllada, destacant que l'ànima de l'Empordà està concentrada a cada plat de Miramar. Un missatge breu però carregat d'admiració que reflecteix el que va viure en aquell racó màgic de la Mar d’Amunt.
Reaccions i amistats en el món de la cuina
Les imatges de Guardiola a Llançà no van trigar a circular. Amics de l'entrenador i companys del món culinari van reaccionar amb entusiasme. Entre ells, el xef Dani García, que va deixar un comentari ple de complicitat, símbol de la bona sintonia entre el futbol i l'alta cuina.
Aquest tipus de trobades mostren una altra faceta del tècnic. Més enllà de l'exigència tàctica, Guardiola s'envolta de gent amb passió pel que fa, com Paco Pérez i Montse Serra. Aquesta connexió humana és tan important per a ell com un bon esquema ofensiu.
L'inici de temporada del Manchester City ha generat debat. L'equip ha patit dues derrotes en tres jornades de Premier League, resultats que preocupen els seguidors. L'ombra d'una temporada irregular, com l'anterior, encara plana sobre el club.
Aquest descans a Catalunya arriba, per tant, en un moment estratègic. Guardiola sap que per recuperar la millor versió del seu equip necessita també recuperar energies personals. La gastronomia, el mar i la calma de l'Empordà són la seva teràpia particular abans de tornar a la feina a Manchester.