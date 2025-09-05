Pep Guardiola en una localidad de la Costa Brava: Qué ha hecho con gente conocida

El calendario internacional siempre genera controversia. Apenas arranca la temporada de clubs y los parones de selecciones ya obligan a interrumpir el ritmo competitivo. En Manchester, Guardiola observa cómo la mitad de su plantilla viaja con sus países mientras los aficionados cruzan los dedos para que ninguno regrese lesionado. Entre tanto ajetreo, el técnico de Santpedor ha encontrado un oasis muy especial en la Costa Brava.

Lejos de los estadios, Pep Guardiola se ha refugiado en un entorno íntimo donde la pasión por el fútbol se detiene y aparece otra de sus debilidades: la alta gastronomía. No es la primera vez que lo hace, pero esta escapada ha captado especialmente la atención por el lugar escogido y las personas con las que compartió mesa.

El entrenador del City visita Miramar en Llançà

El lugar elegido fue el restaurante Miramar, en la localidad de Llançà, un templo culinario con dos estrellas Michelin dirigido por el chef Paco Pérez y su mujer Montse Serra. Allí, Guardiola disfrutó de una experiencia gastronómica que va mucho más allá de la simple degustación. Miramar es historia viva de la Costa Brava: un espacio fundado en 1939 como fonda familiar que, con el tiempo, se ha transformado en uno de los referentes de la cocina mediterránea.

| Instagram

El entrenador catalán se mostró emocionado tras la velada, destacando que el alma del Empordà está concentrada en cada plato de Miramar. Un mensaje breve pero cargado de admiración que refleja lo que vivió en ese rincón mágico de la Mar d’Amunt.

Reacciones y amistades en el mundo de la cocina

Las imágenes de Guardiola en Llançà no tardaron en circular. Amigos del entrenador y compañeros del mundo culinario reaccionaron con entusiasmo. Entre ellos, el chef Dani García, que dejó un comentario lleno de complicidad, símbolo de la buena sintonía entre el fútbol y la alta cocina.

Este tipo de encuentros muestran otra faceta del técnico. Más allá de la exigencia táctica, Guardiola se rodea de gente con pasión por lo que hace, como Paco Pérez y Montse Serra. Esa conexión humana es tan importante para él como un buen esquema ofensivo.

El inicio de temporada del Manchester City ha generado debate. El equipo ha sufrido dos derrotas en tres jornadas de Premier League, resultados que preocupan a los seguidores. La sombra de una temporada irregular, como la anterior, todavía planea sobre el club.

Este descanso en Catalunya llega, por tanto, en un momento estratégico. Guardiola sabe que para recuperar la mejor versión de su equipo necesita también recuperar energías personales. La gastronomía, el mar y la calma del Empordà son su particular terapia antes de volver al trabajo en Manchester.