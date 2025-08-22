Pep Ambròs (Com si fos ahir) i Alba Brunet ja són pares: El bonic nom del nadó

El món de la interpretació catalana celebra una de les notícies més esperades de l'any. Dos dels seus rostres més estimats i reconeixibles han començat un nou i emocionant capítol a les seves vides. La parella d'actors, coneguda per la seva discreció i talent, havia compartit fa setmanes una idíl·lica imatge de l'embaràs.
Aquella fotografia al capvespre, amb la silueta de la futura mare, va generar una onada d'afecte i expectació entre els seus seguidors. Ara, aquesta dolça espera ha culminat amb l'arribada del seu primer fill, un nadó que ha omplert de felicitat la seva llar i ha desfermat l'alegria a les xarxes socials.
L'anunci més esperat i el nom del nadó
La confirmació va arribar a través dels seus perfils personals d'Instagram, el canal escollit per compartir els moments més importants. Pep Ambròs i Alba Brunet ja són pares d'un nen preciós a qui han anomenat Rai. La parella va publicar una tendra imatge fent el primer passeig amb el seu petit, una estampa familiar que ràpidament es va omplir de felicitacions.
El nom, curt, sonor i d'origen català, ha estat una elecció molt aplaudida per la seva senzillesa i força. Amb aquest gest, els actors compartien amb el món el moment més important de la seva vida en comú, una nova etapa que afronten amb una il·lusió desbordant. El naixement es va produir fa aproximadament una setmana, temps que s'han pres per gaudir de la intimitat familiar.
"Ens explota el cor": l'emoció d'uns pares primerencs
Les paraules d'Alba Brunet al costat de la primera imatge del petit Rai ho deien tot sense necessitat d'afegir res més. "Ens explota el cor, Rai", escrivia l'emocionada actriu mallorquina, una frase que es tradueix com "Ens explota el cor". Aquesta senzilla, però poderosa declaració d'amor matern ha commogut milers de seguidors i amics de professió.
La publicació es va convertir en un formiguer de missatges d'enhorabona de companys com els actors de "Com si fos ahir", sèrie en la qual treballa Pep Ambròs, i d'altres produccions on l'Alba ha deixat empremta. Aquesta rebuda demostra el gran afecte que el públic i la indústria senten per aquesta parella tan consolidada.
Tots dos actors travessen un moment professional excel·lent que ara es complementa amb aquesta alegria personal. A Pep Ambròs el veurem al setembre de nou en la pell de Víctor a l'exitosa sèrie de TV3. Un Víctor que no va acabar gaire bé la temporada. Què li oferirà la següent?
Per la seva banda, Alba Brunet ha participat en sèries de gran audiència com "Sueños de libertad" o la recordada "Acacias 38". Ara, els seus projectes més immediats impliquen cuidar el seu fill i adaptar-se a aquesta nova vida.
L'arribada de Rai marca, sens dubte, un abans i un després a les seves trajectòries. Com compaginaran les seves exitoses carreres amb aquesta nova i emocionant aventura de la paternitat? Aviat ho sabrem.