Pep Ambròs (Com si fos ahir) y Alba Brunet ya son padres: El bonito nombre del bebé

El mundo de la interpretación catalana celebra una de las noticias más esperadas del año. Dos de sus rostros más queridos y reconocibles han comenzado un nuevo y emocionante capítulo en sus vidas. La pareja de actores, conocida por su discreción y talento, había compartido hace semanas una idílica imagen del embarazo.

Aquella fotografía al atardecer, con la silueta de la futura madre, generó una ola de cariño y expectación entre sus seguidores. Ahora, esa dulce espera ha culminado con la llegada de su primer hijo, un bebé que ha llenado de felicidad su hogar y ha desatado la alegría en las redes sociales.

El anuncio más esperado y el nombre del bebé

La confirmación llegó a través de sus perfiles personales de Instagram, el canal elegido para compartir los momentos más importantes. Pep Ambròs y Alba Brunet ya son padres de un niño precioso al que han llamado Rai. La pareja publicó una tierna imagen dando el primer paseo con su pequeño, una estampa familiar que rápidamente se llenó de felicitaciones.

| Instagram, XCatalunya, Viktoriia Lapshyna

El nombre, corto, sonoro y de origen catalán, ha sido una elección muy aplaudida por su sencillez y fuerza. Con este gesto, los actores compartían con el mundo el momento más importante de su vida en común, una nueva etapa que afrontan con una ilusión desbordante. El nacimiento se produjo hace aproximadamente una semana, tiempo que se han tomado para disfrutar de la intimidad familiar.

"Mos explota es cor": la emoción de unos padres primerizos

Las palabras de Alba Brunet junto a la primera imagen del pequeño Rai lo decían todo sin necesidad de añadir más. "Mos explota es cor, Rai", escribía la emocionada actriz mallorquina, una frase que se traduce como "Nos explota el corazón". Esta sencilla, pero poderosa declaración de amor materno ha conmovido a miles de seguidores y amigos de profesión.

La publicación se convirtió en un hervidero de mensajes de enhorabuena de compañeros como los actores de "Com si fos ahir", serie en la que trabaja Pep Ambròs, y de otras producciones donde Alba ha dejado huella. Este recibimiento demuestra el gran afecto que el público y la industria sienten por esta pareja tan consolidada.

| Instagram

Ambos actores atraviesan un momento profesional excelente que ahora se complementa con esta alegría personal. A Pep Ambròs lo veremos en septiembre de nuevo en la piel de Víctor en la exitosa serie de TV3. Un Víctor que no acabó muy bien la temporada. ¿Qué le deparará la siguiente?

Por su parte, Alba Brunet ha participado en series de gran audiencia como "Sueños de libertad" o la recordada "Acacias 38". Ahora, sus proyectos más inmediatos pasan por cuidar de su hijo y adaptarse a esta nueva vida.

La llegada de Rai marca, sin duda, un antes y un después en sus trayectorias. ¿Cómo compaginarán sus exitosas carreras con esta nueva y emocionante aventura de la paternidad? Pronto lo sabremos.