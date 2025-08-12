El Chelsea vol un jugador del Barça: Laporta i Deco els comuniquen el preu

El mercat de fitxatges segueix donant girs inesperats i, en aquesta ocasió, el protagonista torna a estar al Camp Nou. El Chelsea, que fins fa unes setmanes havia descartat reforçar-se en una posició concreta, ha canviat radicalment d'opinió.
El detonant ha estat la greu lesió de Levi Colwill, un dels pilars defensius d'Enzo Maresca, que es perdrà diversos mesos de competició i deixa un buit important a la rereguarda ‘blue’. El conjunt londinenc ja havia tancat recentment la incorporació de Jorrel Hato procedent de l'Ajax, però consideren que no és suficient per afrontar amb garanties l'exigent temporada que els espera.
El Barça rep la trucada de Londres
En aquest context, el Chelsea ha decidit reactivar una vella carpeta: la d'un defensa culer a qui ja havien seguit en temporades anteriors, però sense arribar a presentar una oferta concreta. La directiva del Barça, encapçalada per Joan Laporta, no va trigar a transmetre a Deco que la xifra mínima per seure a negociar pel seu capità és de 60 milions d'euros.
Aquesta postura no és casual. Durant les primeres setmanes del mercat, des del club català havien sondejat possibles compradors per a aquest jugador, conscients que la seva venda suposaria una injecció econòmica important per alleujar la delicada situació financera de l'entitat.
Entre els interessats d'aleshores figuraven equips de la talla del Manchester United, Liverpool, Bayern de Munic, Juventus o Inter, tot i que cap va fer el pas definitiu. El Chelsea també va dir “no” en aquell moment, prioritzant altres fitxatges. Tanmateix, la lesió de Colwill ha canviat el panorama.
Un objectiu clar per a Maresca
Enzo Maresca no amaga la seva preocupació per la manca d'efectius fiables en defensa. Wesley Fofana arrossega un historial mèdic complicat, Trevoh Chalobah no acaba de consolidar-se i Benoît Badiashile continua mostrant irregularitat. L'arribada del defensa culer cobriria no només una necessitat tàctica, sinó també una qüestió de lideratge al vestidor, quelcom que Colwill aportava i que ara s'ha perdut.
Per al jugador en qüestió, l'oferta també resulta atractiva. La Premier League suposa un repte de màxima exigència i el Chelsea estaria disposat a oferir-li un salari molt superior al que percep actualment al Barça. A més, tindria l'oportunitat de viure una nova experiència en un campionat que sedueix qualsevol futbolista.
El canvi de postura del Barça
El Barça, que fa tot just unes setmanes veia amb bons ulls desprendre's del seu capità, ha modificat el seu plantejament. La marxa d'Iñigo Martínez a l'Al-Nassr ha deixat Hans-Dieter Flick amb menys recursos a la línia defensiva, i a només una setmana per a l'inici de La Liga EA Sports, perdre una altra peça important podria posar en risc la planificació de la temporada.
Tot i així, la possibilitat d'ingressar 60 milions continua sobre la taula. En una economia com la del club, cada operació d'aquesta magnitud s'ha de valorar acuradament. Deco i Laporta no descarten obrir converses si el Chelsea presenta una oferta formal en els pròxims dies.
Un futur incert
La Premier ofereix al jugador un aparador de primer nivell, però al Camp Nou encara se'l considera un actiu valuós, inclús encara que Flick hagi demostrat preferència per altres noms com Eric García, Andreas Christensen o Pau Cubarsí.
El desenllaç d'aquest culebrot dependrà de la rapidesa i determinació amb què el Chelsea actuï. Si el club anglès mou fitxa, el Barça haurà de decidir entre reforçar el seu múscul financer o mantenir l'estabilitat a la seva plantilla. El dilema està servit, i el nom del capità que ha despertat de nou l'interès del Chelsea és Ronald Araújo.