Nou homenatge de Kate Middleton a Lady Di

La princesa de Gal·les ha tornat a sorprendre el món amb un gest carregat de significat: al banquet oficial ofert amb motiu de la històrica visita dels Macron al Regne Unit el passat 8 de juliol, Kate Middleton va triar portar una de les joies més emblemàtiques de Lady Di, connectant així passat i present de la família reial.

L'elecció de la tiara “Lover’s Knot”

En un ambient solemne desenvolupat a Windsor, la Kate va fer el seu retorn públic després del seu procés de recuperació lluint la tiara Lover’s Knot, peça heretada per William després de la tràgica mort de Diana. Aquesta tiara, que ha acompanyat la princesa en uns 15 esdeveniments des del seu casament, s’havia mantingut reservada des del desembre de 2023, fins a aquest emotiu retorn.

El moment va ser captat pels fotògrafs durant el banquet d’Estat on, juntament amb el rei Carles III, la reina Camila i el mateix Guillem, la Kate va brillar amb una presència renovada. La seva decisió de recuperar aquesta joia no només parla d’estil, sinó de resiliència i continuïtat familiar després d’un període marcat per la seva absència per motius de salut.

| XCatalunya, The Royal Family Web., Marco Livolsi

Joieria amb història: arracades d’Isabel II i polsera de Diana

L’homenatge no es va limitar a la tiara. A més, la princesa va lluir unes arracades chandelier que havien estat de la reina Isabel II, així com una delicada polsera de perles que havia estat de Diana, reforçant el simbolisme familiar del conjunt.

En una coincidència carregada de significat, la Kate va completar el seu ‘look’ amb un vestit d’alta costura —dissenyat per Givenchy segons fonts de l’esdeveniment— que evocava l’elegància que Diana també defensava en actes d’estat rellevants.

Un missatge en forma d’estil

La reaparició de la Kate i el seu homenatge van ressonar a xarxes i mitjans especialitzats. A Instagram, diversos perfils vinculats a premsa del cor van celebrar la recuperació de la princesa i la seva poderosa declaració visual. El gest va ser comentat com “un símbol de força i d’homenatge discret però contundent a Diana”.

| TVE, XCatalunya, redes

L’entorn britànic va recordar que aquest retorn es produeix només dos mesos després del seu comandament públic al Trooping the Colour 2025, on ja havia triat un abric-vestit de Catherine Walker en tons aiguamarina, un altre gest al llegat estètic que Diana incorporava en cerimònies oficials.

La dimensió diplomàtica i personal d’un gest simbòlic

Per a molts analistes reials, aquesta elecció no és només estètica. Consideren que la Kate utilitza la moda com a eina diplomàtica i emocional. En paraules d’un biògraf reial, aquest tipus d’aparicions “construeixen relats de memòria, unió generacional i continuïtat institucional”. Arribat el moment de retorn després del seu tractament contra el càncer, aquest gest és també una declaració de fortalesa emocional i un pas ferm en la seva recuperació.

Comparteix escenari amb ella el seu compromís renovat amb les tasques públiques, reflectint equilibri entre vida privada i deure reial. Aquest gest vestit d’història col·loca la Kate en una posició estètica i simbòlica. La seva capacitat per comunicar sense paraules promet continuar donant claus en pròxims compromisos oficials.