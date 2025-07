Així ha de ser la pasta segons la cuinera Maria Nicolau

Maria Nicolau, xef catalana i una de les veus més autèntiques del panorama gastronòmic actual, ha tornat a encendre el debat a xarxes socials amb una crítica directa a molts restaurants d'alta gamma. Segons ella, hi ha una tendència preocupant: menús que presumeixen de cuina de producte, però deixen el comensal amb gana.

"Surts amb gana", afirma taxativa. I és que la moda del minimalisme culinari —per molt estètica que sigui— està deixant fora una cosa essencial: la satisfacció. La xef denuncia que molts d'aquests plats prescindeixen d'ingredients bàsics com els hidrats de carboni.

Receptes que omplen l'estómac i també l'ànima

Davant d'aquesta corrent elitista, Nicolau reivindica la cuina de veritat: la que es menja, la que alimenta i la que emociona. Des del seu canal a YouTube i publicacions en mitjans com Cocina Fácil, la xef comparteix receptes senzilles però contundents. Una de les seves preferides és la pasta amb salsa de tomàquet i alfàbrega, preparada amb ingredients honestos, sense complicacions i amb petits trucs que marquen la diferència.

| XCatalunya, Maria Nicolau

"La salsa espera la pasta, la pasta no espera mai", repeteix com un mantra. I és que cada pas importa. Des de la confitura dels alls fins a l'elecció d'una pasta rugosa que atrapi el gust, tot està pensat per garantir que el plat quedi saborós, lligat i amb textura.

La tècnica darrere del gust

El procés és senzill, però no per això menys eficaç. Nicolau insisteix a cuinar els alls lentament, sense fregir-los, i a afegir els tomàquets cherry just quan els alls comencen a agafar color. Així s'evita que es cremin, un error habitual que espatlla moltes salses. Després ve el consell d'or: no facis servir pasta brillant ni afegeixis oli a l'aigua.

| Atresmedia, Getty Images, Instagram, XCatalunya

L'oli crea una pel·lícula que impedeix que la salsa s'adhereixi. En canvi, escórrer la pasta deixant un petit restant d'aigua ajuda a lligar millor amb la salsa i aconseguir aquesta textura cremosa tan apetitosa.

Un cop barrejada amb la salsa, Nicolau recomana emplatar, afegir formatge ratllat al gust i coronar amb fulles fresques d'alfàbrega. Res de coure-la: així es preserva tota la seva aroma. El resultat és un plat senzill, equilibrat i ple de gust que no necessita artificis per triomfar.

Cuina que evoca records i moments

Per a Maria Nicolau, cuinar no és només una qüestió de tècnica o ingredients, sinó de connexió emocional. La seva manera d'entendre la cuina va més enllà del plat: es tracta d'una experiència que recorda als sabors de casa, als moments compartits, a l'essencial. "De vegades el més senzill és el que més omple", diu.

I ho demostra amb cada recepta que comparteix. Des d'uns espaguetis al pesto amb rúcula fins a una amanida de pasta amb gambes, tot està pensat per gaudir, compartir i alimentar de veritat.

En un món cada cop més marcat per les aparences i el superficial, Nicolau es posiciona com una defensora de la cuina honesta. I ho fa sense adorns, amb frases que calen, amb plats que omplen… i amb una autenticitat que l'ha convertit en referent.

Perquè, al final, no es tracta només de menjar. Es tracta de cuinar amb ànima. I en això, ningú com Maria Nicolau.