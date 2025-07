Así debe ser la pasta según la cocinera Maria Nicolau

Maria Nicolau, chef catalana y una de las voces más auténticas del panorama gastronómico actual, ha vuelto a encender el debate en redes sociales con una crítica directa a muchos restaurantes de alta gama. Según ella, hay una tendencia preocupante: menús que presumen de cocina de producto pero dejan al comensal con hambre.

"Sales con hambre", afirma tajante. Y es que la moda del minimalismo culinario —por muy estética que sea— está dejando fuera algo esencial: la satisfacción. La chef denuncia que muchos de estos platos prescinden de ingredientes básicos como los carbohidratos.

Recetas que llenan el estómago y también el alma

Frente a esta corriente elitista, Nicolau reivindica la cocina de verdad: la que se come, la que alimenta y la que emociona. Desde su canal en YouTube y publicaciones en medios como Cocina Fácil, la chef comparte recetas sencillas pero contundentes. Una de sus favoritas es la pasta con salsa de tomate y albahaca, preparada con ingredientes honestos, sin complicaciones y con pequeños trucos que marcan la diferencia.

| XCatalunya, Maria Nicolau

"La salsa espera a la pasta, la pasta no espera nunca", repite como un mantra. Y es que cada paso importa. Desde el confitado de los ajos hasta la elección de una pasta rugosa que atrape el sabor, todo está pensado para garantizar que el plato quede sabroso, ligado y con textura.

La técnica detrás del sabor

El proceso es sencillo, pero no por eso menos eficaz. Nicolau insiste en cocinar los ajos lentamente, sin freírlos, y en añadir los tomates cherry justo cuando los ajos empiezan a coger color. Así se evita que se quemen, un error habitual que arruina muchas salsas. Luego viene el consejo de oro: no uses pasta brillante ni añadas aceite al agua.

| Atresmedia, Getty Images, Instagram, XCatalunya

El aceite crea una película que impide que la salsa se adhiera. En cambio, escurrir la pasta dejando un pequeño resto de agua ayuda a ligar mejor con la salsa y lograr esa textura cremosa tan apetecible.

Una vez mezclada con la salsa, Nicolau recomienda emplatar, añadir queso rallado al gusto y coronar con hojas frescas de albahaca. Nada de cocerla: así se preserva todo su aroma. El resultado es un plato sencillo, equilibrado y lleno de sabor que no necesita artificios para triunfar.

Cocina que evoca recuerdos y momentos

Para Maria Nicolau, cocinar no es solo una cuestión de técnica o ingredientes, sino de conexión emocional. Su forma de entender la cocina va más allá del plato: se trata de una experiencia que recuerda a los sabores de casa, a los momentos compartidos, a lo esencial. “A veces lo más sencillo es lo que más llena”, dice.

Y lo demuestra con cada receta que comparte. Desde unos espaguetis al pesto con rúcula hasta una ensalada de pasta con gambas, todo está pensado para disfrutar, compartir y alimentar de verdad.

En un mundo cada vez más marcado por las apariencias y lo superficial, Nicolau se posiciona como una defensora de la cocina honesta. Y lo hace sin adornos, con frases que calan, con platos que llenan… y con una autenticidad que la ha convertido en referente.

Porque, al final, no se trata solo de comer. Se trata de cocinar con alma. Y en eso, nadie como Maria Nicolau.