Un dels concursants més peculiars de First Dates revoluciona el programa

L'última edició de First Dates ha deixat una impressió inesborrable en els espectadors gràcies a la participació d'un solter molt conegut. Conegut com a "Rambito", aquest veí de Fuentealbilla, Albacete, ha compartit detalls de la seva vida que han sorprès i divertit l'audiència.

En la seva presentació, Rambito va explicar que és propietari de la "Hamburgueseria Rambito". És un establiment local amb un eslògan peculiar: "Com més en menges, més et creix la tita; i si ets noia, el pitet". A més, va destacar el seu rècord en abdominals. Va dir que en va fer 3.400 en una sola sessió, i la seva gesta de córrer durant 24 hores en un circuit a Madrid. Amb aquests antecedents, es va presentar al programa amb l'esperança de trobar l'amor.

Durant la cita a cegues, Rambito i la seva acompanyant, Tomasa, van compartir rialles i anècdotes. Ell li va oferir una invitació a Fuentealbilla per veure-la cantar amb la seva orquestra. També li va parlar de la seva afició per jocs tradicionals com el "churro, mitja màniga, mangotero". Al final de la vetllada, tots dos van expressar el seu desig de continuar coneixent-se, deixant oberta la possibilitat d'una segona trobada.

Declaracions oficials i reaccions

El programa First Dates ha compartit a les seves xarxes socials un extracte de la cita entre Rambito i Tomasa, destacant la química i el bon humor entre tots dos. Al vídeo, es pot veure com es van conèixer amb els ulls embenats i com, al final, es van sorprendre en descobrir-se físicament. La producció del programa ha elogiat l'autenticitat i simpatia de Rambito, que ha sabut mantenir una actitud positiva i oberta durant tota la cita.

Per la seva banda, els seguidors a les xarxes socials han reaccionat amb entusiasme davant la participació de Rambito. Molts han comentat sobre el seu carisma i sentit de l'humor, destacant com és de refrescant veure algú tan genuí al programa. Alguns usuaris han expressat el seu desig de veure'n més en futures edicions, mentre que d'altres han elogiat la connexió que va mostrar amb Tomasa.

Rambito ha aconseguit, una vegada més, deixar empremta en l'audiència amb el seu estil únic i el seu enfocament sincer envers les cites. La seva participació a First Dates ha estat un recordatori que, de vegades, el més important és ser un mateix i gaudir del moment.

Amb una segona trobada a l'horitzó, els seguidors esperen amb ànsia veure com evoluciona aquesta història d'amor que va començar en un restaurant amb els ulls embenats. Serà aquest l'inici d'una nova relació per a Rambito? Només el temps ho dirà.