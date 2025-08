Una participante ataca a los hombres en First Dates: 'No me valéis ni para...'

En el popular programa First Dates, que sigue triunfando en televisión con sus cenas entre desconocidos, los espectadores fueron testigos de una de las frases más contundentes jamás pronunciadas por una participante: “Los hombres no me valéis ni para 10 minutos”.

Así se presentó Marta, una joven cántabra que, tras varias decepciones sentimentales, llegaba con una actitud desafiante y un discurso que puso a todos en alerta. Marta no escondió su escepticismo hacia el amor, ni siquiera ante el propio Carlos Sobera, que intentó relajar el ambiente antes de que apareciera su cita.

La joven relató que había sido víctima de una promesa de compromiso incumplida y que eso la había dejado muy tocada emocionalmente. Fue entonces cuando soltó su ya célebre sentencia: “Ahora mismo, los hombres no me valéis para nada. Ni siquiera para esos 10 minutos de placer que se supone que deberían valer la pena”.

| First Dates

Manuel, el valiente

Mientras Marta se desahogaba en el recibidor del restaurante, Manuel, un entrenador personal, esperaba entre bastidores. El comentario lo pilló desprevenido, y el nerviosismo era evidente. Sin embargo, lejos de dar un paso atrás, Manuel decidió entrar con buen humor y predisposición.

La cita comenzaba con tensión, pero él no tardó en intentar suavizar el ambiente: “A mí no me gusta discutir. Siempre te daré la razón”, le soltó con una sonrisa y tono conciliador. El encuentro se desarrolló en un tono más distendido de lo que cualquiera habría podido prever.

| XCatalunya, First Dates

Marta, que al principio se mostraba distante y desconfiada, fue bajando poco a poco la guardia. Los dos compartieron risas, bromas y alguna que otra complicidad inesperada. “Me he reído mucho con él”, confesó Marta ante las cámaras. “Ha sido bastante divertido, porque sigue mis tonterías”.

Diferencias, pero también conexión

Nada más verse, Marta señaló que ambos eran del signo Escorpio, algo que le generaba reservas. Pero Manuel, ajeno a supersticiones y firme en su intento por congeniar, no dejó que ese detalle afectara. Ella valoró su sentido del humor y su paciencia, y él, por su parte, quedó prendado de su estilo y belleza: “Me ha parecido preciosa”.

No hubo beso ni contacto físico más allá de alguna mirada cómplice, pero el clima fue ganando en calidez conforme avanzaba la velada. El momento en la zona VIP fue la guinda: entre risas y juegos, se palpaba una química que hacía pensar en algo más.

Segunda cita confirmada

Contra todo pronóstico, Marta y Manuel aceptaron tener una segunda cita. Una decisión que sorprendió a los seguidores del programa, sobre todo teniendo en cuenta cómo empezó todo. ¿Logrará Manuel borrar el escepticismo de Marta? ¿Será capaz de demostrarle que no todos los hombres merecen su desconfianza?

La historia de estos dos desconocidos recuerda que, incluso en los momentos más inesperados, puede surgir una chispa. Y que, a veces, detrás de las palabras más duras se esconde alguien que solo necesita ser escuchado… y tal vez, querido.

Por ahora, los fans del programa deberán esperar para ver si esta historia avanza o si Manuel se convierte en una decepción más en la lista de Marta. Lo cierto es que la frase “no me valéis ni para 10 minutos” ya ha pasado a la historia del programa como una de las más demoledoras y virales.