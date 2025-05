La pareja secreta de Rosalía que ganó Eurovisión

Mientras Europa se sumerge en la emoción de la gran final de Eurovisión 2025, una historia del pasado regresa para acaparar titulares: el romance fugaz entre Rosalía y Damiano David, vocalista de Måneskin y ganador del certamen en 2021.

El vínculo entre Rosalía y Damiano comenzó en junio de 2023, durante el festival Primavera Sound en Madrid, donde ambos artistas coincidieron y compartieron momentos que no pasaron desapercibidos para sus seguidores.

En aquel entonces, Rosalía mantenía una relación con Rauw Alejandro, mientras que Damiano acababa de anunciar su ruptura con la influencer Giorgia Soleri. Las circunstancias propiciaron un acercamiento entre ambos artistas, que, según fuentes cercanas, derivó en un romance breve pero intenso durante el verano de 2023.

Este episodio amoroso, aunque efímero, dejó una huella en la vida de Damiano. En su reciente álbum en solitario, "Funny Little Fears", lanzado el 16 de mayo de 2025, el cantante italiano hace referencia a una relación pasada que lo marcó profundamente. En una entrevista con 'El Mundo', Damiano confesó: "Un ex amor secreto mío me había quitado mi identidad. Me sentí muy solo. Y tuve que reconectarme".

Silencio oficial aunque Rosalía queda en mal lugar

Aunque ni Rosalía ni Damiano han confirmado públicamente su relación, las pistas y declaraciones han alimentado las especulaciones. Tras la aparición de Rosalía con el actor Jeremy Allen White en octubre de 2023, Damiano dejó de seguirla en redes sociales, un gesto que muchos interpretaron como señal de un corazón roto.

Actualmente, Damiano mantiene una relación con la actriz y cantante Dove Cameron. La pareja celebró su primer aniversario en octubre de 2024, compartiendo imágenes y mensajes en redes sociales que reflejan su complicidad y amor mutuo.

Por su parte, Rosalía ha continuado enfocada en su carrera musical, participando en eventos internacionales y colaborando con diversos artistas. Su vida personal, aunque objeto de interés mediático, ha sido manejada con discreción por la artista catalana.

Este episodio en la vida de Rosalía y Damiano David añade una capa más a la rica tapestry de historias que rodean a los artistas que han pasado por Eurovisión.

Mientras el festival continúa siendo una plataforma para descubrir talentos y generar momentos inolvidables, también sirve como telón de fondo para conexiones personales que, aunque breves, dejan una marca indeleble en sus protagonistas.

¿Será que en futuras entrevistas o canciones, alguno de los dos artistas revele más detalles sobre este capítulo compartido? Solo el tiempo lo dirá.