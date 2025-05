Chanel rebenta Eurovisió amb una possibilitat: 'Mai...'

En una nit carregada d'emocions i records, Chanel Terrero ha tornat a acaparar l'atenció dels eurofans. Mentre Melody representa Espanya a la final d'Eurovisió 2025 amb "Esa Diva", l'artista hispanocubana ha reaparegut al certamen, no com a concursant, sinó com a portaveu del jurat espanyol. No obstant això, el que més ha ressonat entre els seguidors del festival ha estat la seva enigmàtica declaració: "Mai diguis mai".

Les seves declaracions

Durant una connexió en directe des de Benidorm per al programa "D Corazón", Chanel va ser entrevistada per Javi de Hoyos, conegut tiktoker de xafarderies.

En ser preguntada sobre la possibilitat de tornar a Eurovisió com a concursant, Chanel va respondre:

"Doncs la veritat és que aquesta pregunta no me l'imaginava. Et diré una cosa, mai diguis mai, però ara mateix estic en un moment tan dolç, recollint encara aquests fruits, que ha passat fa res, tres anys, creant la meva música, la meva artista, compartint el meu art amb la gent, i mai diguis mai, però de moment ara mateix, crec que és deixar el pas a altres artistes que puguin assaborir aquesta experiència, i aquest honor de poder representar-nos".

| ACN

Aquesta resposta ha generat un allau de comentaris a les xarxes socials, on molts interpreten les seves paraules com una porta oberta a una futura participació.

Melody es pronuncia sobre Chanel

Chanel, qui va representar Espanya a Eurovisió 2022 i va aconseguir un històric tercer lloc amb "SloMo", ha mantingut una relació propera amb el festival. El 2024, va actuar a la primera semifinal juntament amb Eleni Foureira, i aquest any ha estat l'encarregada d'anunciar les votacions del jurat espanyol des de Benidorm.

Melody, actual representant espanyola, ha mostrat la seva admiració per Chanel en diverses ocasions. En una entrevista recent, va afirmar: "És un exemple perfecte que no cal parlar abans d'hora. Perquè a ella la van posar marcant i després va fer una actuació sublim i ens va deixar en un supertop artísticament. Això és el que importa, i va callar les boques".

Chanel, en escoltar aquestes paraules, es va emocionar visiblement i va respondre: "Que maca Jo, que bonic. M'he emocionat, gràcies".

| ACN, KVAS-VECTOR, XCatalunya

Aquestes mostres d'afecte entre ambdues artistes han estat molt comentades pels seguidors del festival, que celebren la sororitat i el suport mutu en el món de la música.

Mentrestant, l'actuació de Melody amb "Esa Diva" ha estat rebuda amb entusiasme, posicionant-la com una de les favorites de la nit. L'artista ha rebut el suport de figures públiques i del mateix president del Govern, Pedro Sánchez, qui li va enviar un missatge d'alè abans de la final.

La participació de Chanel com a portaveu i les seves declaracions han revifat l'interès per la seva carrera i el seu possible retorn al certamen. Encara que per ara se centra en la seva música i projectes personals, les seves paraules deixen oberta la possibilitat de tornar a veure la "Bugatti" espanyola sobre l'escenari d'Eurovisió.

Serà aquest el preludi d'un retorn triomfal? Només el temps ho dirà, però una cosa és segura: Chanel continua sent una de les figures més estimades i recordades del festival.