Qui és la parella de Laia Costa (Polseres Vermelles) amb qui ha tingut dos fills?

Laia Costa es va donar a conèixer al gran públic gràcies al seu pas per la segona temporada de Polseres Vermelles, l'exitosa sèrie catalana sobre la vida d'uns joves hospitalitzats. En aquesta etapa, l'actriu va interpretar a Rym, un personatge especialment emotiu que travessava un dur tractament de càncer de mama.

I que la va obligar a rapar-se el cap, mostrant un gran compromís amb el seu paper. A través del seu carisma i la seva habilitat per transmetre emocions intenses, Laia es va guanyar l'afecte de l'audiència. I va començar a posicionar-se com una de les actrius amb més projecció de la seva generació.

L'experiència a Polseres Vermelles va suposar per a la intèrpret una vivència transformadora. Doncs li va permetre explorar personatges de gran complexitat i descobrir la força que es desprèn de les històries de superació. Després de la seva participació a la sèrie, la carrera de Laia es va disparar, portant-la a protagonitzar projectes nacionals i internacionals.

La seva vida després del seu pas per Polseres Vermelles

No obstant això, el seu major reconeixement a Espanya no arribaria fins molts anys després. Quan es va alçar amb el Premi Goya a Millor Actriu Protagonista el 2023 per Cinco lobitos, de la directora Alauda Ruiz de Azúa. Allà va demostrar, una vegada més, el seu compromís per encarnar personatges propers que connecten amb les experiències quotidianes.

En paral·lel al seu èxit a la gran pantalla, la vida personal de Laia Costa ha anat avançant de manera molt especial. Des de fa més de 14 anys, l'actriu comparteix la seva vida amb David López, a qui va conèixer a la universitat. La seva relació ha evolucionat en diferents escenaris geogràfics, ja que han residit tant a Espanya com a l'estranger, passant temporades a Miami.

El matrimoni va tenir la seva primera filla durant la pandèmia, en un part a casa sense medicació. Una experiència que va reflectir la valentia i naturalitat de l'actriu davant els nous reptes que la maternitat representa. El 2023, es va saber que Laia està embarassada del seu segon fill, reforçant així la consolidada família que han format.

Un home que es desfà en elogis cap a la seva dona

David López ha estat un pilar fonamental en la trajectòria de Laia, brindant-li suport incondicional mentre ella feia passos de gegant en la indústria cinematogràfica. Va treballar primer en publicitat i després va decidir dedicar-se de ple a l'actuació, una aposta arriscada que, segons López, il·lustra la seva determinació i la seva gran capacitat per reinventar-se.

Al llarg d'aquests anys, ell ha destacat el coratge de Laia en rebutjar papers els guions dels quals no respectaven la figura de la dona. I també la seva fortalesa quan va decidir centrar-se en la seva faceta de mare.

El matrimoni comparteix una filosofia de vida basada en la constància i la confiança en un mateix. David subratlla que el talent de Laia és innegable, però que s'acompanya d'una fèrria mentalitat que no es rendeix davant els obstacles.

Aquest esperit perseverant l'ha portat a brillar no només a Catalunya o Espanya, on ara triomfa amb el seu Goya i la seva segona nominació per Un amor. Sinó també en mercats internacionals, on va collir primers èxits en projectes com la cinta alemanya Victoria.

Amb dos fills en comú i una carrera que no deixa de sumar reconeixements, Laia Costa i David López formen un tàndem inspirador. La seva història d'amor, sorgida en l'etapa universitària, ha resistit canvis de residència, grans produccions internacionals i l'arribada de la paternitat. Avui, viuen el seu millor moment com a família i afronten reptes amb la certesa que, junts, poden fer realitat qualsevol meta que es proposin.