Ni l'Antàrtida ni Sibèria: Les impressionants imatges de neu de Gori Masip

Quan imaginem paisatges glaçats d'una blancor infinita, solem pensar en llocs remots com l'Antàrtida o Sibèria. No obstant això, existeixen racons molt més propers que poden oferir-nos escenes igualment colpidores. Aquest és el cas de Pinós, a la comarca del Solsonès.

On el jove meteoròleg Gori Masip ha mostrat en un vídeo com un episodi de boira gebradora pot transformar completament el paisatge. En la gravació, Masip expressa el seu astorament davant la capa de gebre que cobreix arbres, arbustos i camins. Explicant que, malgrat semblar un fragment polar, en realitat es tracta del centre geogràfic de Catalunya.

Les impactants imatges

“Aquest paisatge podria ser l'Antàrtida o Sibèria, però no és el cas”, comenta, mentre recorre un camí completament vestit de blanc per la gebrada. “Estic a Catalunya, a Pinós, al Solsonès, el mig de Catalunya. En dies com avui, això es converteix en un espectacle de blancor”

| ACN

Les seves paraules reflecteixen la incredulitat que molts senten en veure la vegetació coberta per cristalls de gel. Especialment quan les temperatures ronden els -2 o -3 graus a mig matí i han arribat a marcar -6 o -7 graus durant les primeres hores del dia.

El fenomen que descriu Gori, conegut com a boira gebradora, ocorre quan la boira en contacte amb temperatures sota zero forma cristalls de gel en les superfícies exposades. Els arbres es converteixen en autèntiques escultures efímeres.

I els camps adopten un aspecte tan brillant que, a simple vista, podrien passar per enormes planes nevades. Segons explica el mateix Masip, la capa de gebre acumulada pot arribar a mesurar fins a “un centímetre” en la vegetació, la qual cosa crea paisatges d'extraordinària bellesa.

Encara que la boira gebradora és comuna en alguns punts de la Catalunya interior durant l'hivern, la intensitat amb què s'ha manifestat a Pinós ha cridat especialment l'atenció. Masip assenyala que aquesta blancor s'estén “durant uns quants quilòmetres quadrats”

I que, si es presta atenció, pot observar-se com en certes zones el sol comença a dissipar la boira, mentre que, en altres, el gebre segueix aferrat a cada branca. Aquest contrast, entre ombres gèlides i clars banyats per la llum solar, genera un espectacle visual únic.

Un fenomen espectacular però amb riscos

Per als amants de la natura i la fotografia, un episodi tan marcat de boira gebradora suposa una oportunitat inigualable d'immortalitzar escenes pròpies d'un documental de territoris polars. A més, les baixes temperatures de la nit i la calma atmosfèrica afavoreixen l'aparició d'aquests mantells glaçats. Que poden perdurar diverses hores, fins que el sol puja prou per fondre'ls.

| ACN

D'altra banda, convé recordar que aquests fenòmens també comporten riscos a les carreteres i a la via pública, ja que la humitat congelada pot generar plaques de gel poc visibles. Els conductors han d'extremar la precaució davant possibles pèrdues d'adherència, i els vianants han de caminar amb cura per evitar relliscades. No obstant això, amb la deguda prudència, presenciar la boira gebradora es converteix en una experiència gairebé màgica.

Així doncs, les imatges de neu compartides per Masip demostren que, per gaudir d'un espectacle blanc digne dels pols, no és necessari viatjar a l'Antàrtida. N'hi ha prou amb desplaçar-se al cor de Catalunya per descobrir que, quan conflueixen les condicions adequades, la natura s'encarrega de dibuixar paisatges irrepetibles que ens deixen amb la boca oberta.