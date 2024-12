Dol per la mort d'una estimada influencer amb tan sols 19 anys

El món de les xarxes travessa un moment de commoció i tristesa després de conèixer-se la mort de la jove creadora de contingut, Irene Puig. Una popular tiktoker que havia convertit el seu perfil en una finestra de sinceritat i valentia davant el càncer que patia. Els seus seguidors la coneixien pels seus diferents vídeos plens d'optimisme i per l'afany de mostrar, sense embuts, la lluita diària de qui s'enfronta a una malaltia agressiva.

Malgrat la seva curta edat, Irene acumulava milers de seguidors que la recolzaven en cada pas i li brindaven força amb paraules d'ànim. La seva defunció el passat dia 28 de decembre ha deixat un buit a la plataforma i en el cor de tots aquells que seguien les seves actualitzacions.

Els seus propers van informar sobre la tragèdia

La família d'Irene va comunicar la tràgica notícia mitjançant un missatge carregat d'agraïment i amor. En aquest comunicat, els seus éssers estimats van mostrar gratitud cap a aquells que van formar part de la seva vida. I van contribuir a que els seus anys es mesuressin per la qualitat i no per la quantitat.

| @ireneepuuga

Aquest sincer homenatge, compartit en el compte oficial de la difunta, no va trigar a provocar una onada de reaccions a les xarxes socials. On nombrosos usuaris van expressar les seves condolences i admiració cap a la determinació amb què Irene va afrontar la seva última batalla.

El càncer que patia Irene era una forma rara i molt agressiva, una cosa que ella no va dubtar a compartir amb honestedat a través dels seus vídeos. En les seves últimes publicacions, la tiktoker confessava que el tumor no deixava de créixer i que els metges es trobaven un repte poc freqüent. Ja que molt poques persones havien presentat un quadre similar.

A més, el càncer es localitzava en el con medul·lar de l'esquena, cosa que li dificultava el moviment de les seves cames. Tot i així, ella no va deixar de difondre molts missatges positius, recordant a tots els seus seguidors la importància de viure el present i de no rendir-se davant els contratemps.

Un dels moments més commovedors en el seu perfil va arribar quan Irene va compartir la dura realitat. No hi havia més tractaments disponibles ni cura, només un temps que aprofitar al costat dels seus éssers estimats.

Aquest vídeo, en què se la veia emocionada però amb la mateixa enteresa de sempre, va calar profundament en els seus fans. Que van agrair la seva valentia i la gran lliçó de vida que ella, amb tan sols 19 anys, va aconseguir transmetre.

Una vida marcada per la lluita constant

Al llarg de la seva trajectòria a les xarxes, Irene no es va centrar únicament a narrar la seva batalla contra la malaltia. També pujava contingut divertit, com provant noves peces de roba o comentant els seus menjars preferits.

La qual cosa va deixar palès el seu desig de normalitzar el dia a dia d'algú que viu amb un càncer. Per a ella, la xarxa social no només era un lloc per compartir les seves preocupacions o reptes. Sinó també un refugi on podia mantenir el contacte amb un món que no deixava d'enviar-li energia positiva.

Abans d'acomiadar-se dels seus seguidors, Irene va deixar un missatge de conscienciació: "Si us plau, apreneu més sobre els gliomes medul·lars". Amb aquestes últimes paraules, la jove va fer una crida a la responsabilitat col·lectiva, convidant a que el seu testimoni no caigués en l'oblit.

Sinó que servís perquè altres comprenguessin i recolzessin la investigació d'aquest tipus de tumors. Avui, el seu exemple i coratge continuen presents en els cors de milers de persones que la recordaran sempre com una lluitadora incansable.