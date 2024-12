La parella de Joana Vilapuig (Polseres Vermelles), la seva curiosa història d'amor

Joana Vilapuig va saltar a la fama gràcies al seu paper a la sèrie catalana Polseres Vermelles. On va encarnar una de les entranyables pacients d'hospital que tant van emocionar l'audiència, Cristina. Des de llavors, la seva trajectòria en la interpretació ha continuat en ascens, sumant projectes televisius i cinematogràfics que confirmen la seva versatilitat.

Amb un talent natural i carisma indubtable, l'actriu catalana s'ha convertit en un dels rostres més recognoscibles de la ficció catalana dels últims anys. A més de la seva etapa a Polseres Vermelles, Joana ha participat en altres produccions com Selftape. Una sèrie on comparteix pantalla amb la seva germana, Mireia Vilapuig, i que explora el costat més personal i professional dels seus protagonistes.

La dedicació i constància de Joana en cada projecte l'han portat a consolidar-se com una actriu que connecta fàcilment amb el públic. A qui captiva per la proximitat i honestedat que projecta davant les càmeres. Després de la seva aparició en múltiples rodatges, Joana ha romàs generalment discreta respecte a la seva vida personal.

| TV3

No obstant això, en els últims anys ha sortit a la llum la història d'amor que viu amb l'actor britànic Tom Sturgess. Un jove que va arribar a Barcelona gairebé per atzar i que ara s'ha convertit en una de les persones més importants en la vida de l'actriu catalana. Com es van conèixer i què els ha portat a ser una parella tan entranyable?

Un actor britànic a Catalunya

Tom Sturgess, originari de Wigan (Anglaterra), mai no va imaginar que acabaria actuant en un idioma diferent de l'anglès. La seva idea inicial era passar només uns mesos a Barcelona durant la pandèmia. Treballant com a professor d'anglès mentre el teatre al seu país es trobava paralitzat.

No obstant això, la ciutat i les circumstàncies el van portar a aprendre el català, una llengua que va decidir estudiar amb afany per integrar-se millor en l'entorn cultural que l'envoltava. L'oportunitat de tornar a Londres li va arribar gràcies a la seva participació en Harry Potter and the Cursed Child al West End.

Un dels espectacles teatrals més premiats de l'escena britànica. No obstant això, al juny de 2020 va passar quelcom que va canviar completament els seus plans. Va conèixer Joana Vilapuig, nascuda a Mollet del Vallès i famosa pel seu paper a Polseres Vermelles.

El flechazo va ser immediat i, després d'un any i mig treballant a Londres, Tom va decidir tornar a Barcelona. Amb la ferma intenció de compaginar la seva carrera internacional amb la seva vida personal al costat de l'actriu.

La curiosa història d'amor entre Joana i Tom

El mateix Sturgess ha relatat com es va enamorar no només de Joana, sinó també de la cultura, la música i els amics de l'actriu. Des de llavors, la seva gran meta ha estat integrar-se completament en el dia a dia barceloní i guanyar la suficient soltura en català com per desenvolupar-se amb total naturalitat. La família i el cercle d'amistats de Joana han acollit amb grat el seu interès per la llengua i les costums locals.

I Tom, per la seva banda, s'ha deixat seduir per cada faceta de la vida catalana. Malgrat la seva joventut, Tom ja ha superat proves de gran exigència escènica. Va realitzar vuit audicions per aconseguir el paper d'un estudiant de Gryffindor a l'obra de Harry Potter, arribant a imposar-se a centenars d'aspirants.

Paral·lelament, va treballar a Londres com a actor i, en ocasions, complementa aquesta activitat amb feines més mundanes, quelcom molt habitual en l'escena teatral anglesa. Mentrestant, cada vegada que l'oportunitat es presenta, torna a Barcelona per seguir alimentant tant la seva relació amb Joana com també la seva passió per la interpretació en llengua catalana.