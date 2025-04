La unió del wokisme i la monarquia espanyola que t'indignarà

Andreu Dotti Boada no tenia el camí fàcil. Des de petit, es va enfrontar a obstacles que per a molts haurien suposat una barrera insalvable. Amb diagnòstic de dislèxia i TDAH, les matemàtiques es presentaven com un mur gairebé infranquejable, un d'aquests reptes que la vida posa davant amb forma de números, fórmules i regles aparentment inamovibles. Però, en lloc de resignar-se o deixar-se vèncer per la frustració, va decidir fer d'aquesta dificultat el seu major impuls. Avui, gairebé tres dècades després de néixer a Barcelona, ha estat reconegut públicament per haver convertit aquest desafiament personal en una eina transformadora per a milers d'estudiants.

Un model educatiu que neix de l'experiència

La història de Dotti no és només la d'un enginyer civil reconvertit en innovador educatiu. És la història d'un nen que, acompanyat pel suport de la seva família, es va proposar entendre el perquè de les seves dificultats i, més enllà de superar-les, dissenyar solucions perquè altres no haguessin d'enfrontar-se als mateixos murs. D'aquesta inquietud va néixer Innovamat, una empresa que cofundà el 2017 juntament amb Isaac Sayol i Àlex Espinet, amb una missió molt clara: fer que les matemàtiques deixin de ser un problema i passin a ser una passió.

| The Times, ¡Hola!, XCatalunya

L'enfocament d'Innovamat no és només pedagògic; és profundament humà. Parteix de la premissa que tots els alumnes poden aprendre matemàtiques si se'ls ofereix l'entorn adequat, les eines correctes i un llenguatge que connecti amb la seva manera d'entendre el món. Així, el projecte ha aconseguit implantar-se en 2.300 escoles de 8 països, involucrant més de 21.500 docents i arribant a més de mig milió d'estudiants. Un impacte que no només es mesura en xifres, sinó també en confiança guanyada, en somriures en resoldre un problema, en mirades que deixen enrere la por a l'error.

Un guardó amb molt de simbòlic

Aquest divendres, en el marc del Tour del Talent celebrat a Lleó i presidit per la reina Letícia, es va fer públic el que ja era un secret a veus entre els cercles educatius. El jurat del Premi Princesa de Girona CreaEmpresa 2025 va reconèixer per unanimitat la trajectòria d'un jove que va saber donar la volta a l'adversitat. I no només per la seva innovació o la seva visió empresarial, sinó per la història de superació personal que hi ha darrere de la seva proposta. En paraules del mateix jurat, Andreu Dotti ha aconseguit "convertir una debilitat en una fortalesa", un gest que reflecteix amb claredat els valors que aquest premi vol destacar.

| Casa Real, XCatalunya

I al final, la gran revelació

El que va començar com un problema escolar i una frustració a l'aula, ha acabat convertint-se en una de les iniciatives més disruptives del panorama educatiu actual. I és per tot això —per la seva visió, el seu compromís, i el seu impacte— que Andreu Dotti Boada, cofundador d'Innovamat, ha estat guardonat amb el Premi Princesa de Girona CreaEmpresa 2025. Una distinció que, més que un reconeixement, és una invitació a seguir creient que els reptes personals poden ser el germen d'un canvi col·lectiu.