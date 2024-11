Més problemes per a Letícia Ortiz: 'La reina ha deixat...'

La vida de Letícia Ortiz s'ha tornat cada cop més complicada. Tot i la imatge de monarquia moderna que la Casa Reial intenta - sense èxit - projectar, la reina espanyola Letícia segueix acumulant tensions i problemes que desestabilitzen el seu equilibri.

Durant els darrers mesos, la reina ha estat enfrontant-se a una profunda crisi personal, marcada per rumors i especulacions sobre la seva salut i la seva relació amb altres membres de la família reial. Fonts properes afirmen que Letícia ni dorm ni menja adequadament, i que està travessant un dels pitjors moments des del seu ingrés a la reialesa. I no és estrany, ja que pertànyer a la família dels Borbons ve amb el seu propi i pesat equipatge.

En aquest sentit, la periodista Pilar Eyre afirma que hi ha hagut un canvi d'actitud a la reina consort d'Espanya. “La reina ha deixat de trepitjar fort i marcar el ritme que siguin els altres els que ho facin per ella. Això sí, continua brillant en els seus actes en solitari, en els discursos i en la forma de comunicar. Hi ha qui apunta que és tot una estratègia per eclipsar tot el que està sortint del regnat de Joan Carles”, assegura.

| ACN

Letícia, una reina en crisi

Des que Letícia Ortiz es va casar amb el llavors príncep Felip, la seva vida ha estat un vaivé constant de conflictes. Passar de ser una reconeguda periodista a reina d'Espanya no ha estat un camí senzill. Ha hagut de bregar amb l'escrutini constant de la premsa i amb la pressió de mantenir una imatge impecable com a representant de la monarquia. Persones properes afirmen que el seu estat emocional ha empitjorat i que les tensions dins de la Casa Reial l'han portat a un punt d'esgotament extrem.

Les crítiques cap a Letícia sempre han estat intenses, però sembla que recentment han assolit un nou nivell. La reina ha estat acusada de ser massa controladora i de voler portar les regnes de la seva família sigui com sigui, la qual cosa l'ha posat al centre dels comentaris negatius. Un exemple d'això va ser la seva actitud a l'esdeveniment del Dia de la Hispanitat, on suposadament va intervenir de manera excessiva a l'organització.

| Casa Real, XCatalunya

A més, els constants rumors sobre les seves suposades enemistats amb altres membres de la reialesa, com la reina Sofia, només han contribuït a agreujar la situació emocional. La rigidesa de la institució monàrquica i la impossibilitat de mostrar debilitat davant de l'opinió pública no han fet més que empitjorar-ne l'estat.

Els problemes dels Borbons: una cosa habitual

La crisi de Letícia no és un cas aïllat dins de la família reial. Els Borbons, durant la seva història, han estat envoltats d'escàndols, tensions i problemes personals que, lluny de desaparèixer, semblen multiplicar-se amb cada generació.

Des dels problemes de Joan Carles I amb la justícia i els seus viatges fins a les crítiques cap al rei Felip VI per la seva manca d'empatia davant de certs sectors de la societat espanyola, la família reial ha demostrat ser més una font inesgotable de conflictes que un exemple d'estabilitat i lideratge. Sense oblidar Froilán i companyia. Pilar Eyre ho té clar i sentencia: "les dones d'aquesta família no han estat mai felices", assegura.