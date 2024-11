Las palabras de Emma Vilarasau a Jordi Bosch, su marido: 'Yo lo que amo...'

La reconocida actriz catalana Emma Vilarasau, protagonista de la película "La Casa en Flames" --estrenada en junio de 2024--, ha compartido emotivas palabras sobre su esposo, el también actor Jordi Bosch. Ambos ya comparten 34 años de matrimonio.

Sus palabras ponen encima de la mesa su profunda conexión y complicidad que existe entre Emma Vilarasau y Jordi Bosch, una de las parejas más queridas del panorama televisivo y teatral catalán.

Ambos han compartido escenario en producciones emblemáticas como "Nissaga de Poder" y "Majoria Absoluta", consolidando una trayectoria conjunta que ha dejado una huella imborrable en la cultura catalana.

Las palabras de Emma Vilarasau a su marido

En una conversación con la presentadora Alba Riera en el pódcast "La Turra", Vilarasau expresó con ternura: "Yo lo que amo de mi pareja y adoro, es cada arruga, todo su cuerpo, porque lo he visto envejecer a mi lado, porque sé de dónde vienen, sé de dónde le han salido las arrugas, sé por qué las tiene. Y forman parte de mí".

La actriz, que recientemente ha brillado en "La Casa en Flames", dirigida por Dani de la Orden, ha destacado en diversas entrevistas la importancia de preservar la autenticidad en su trabajo y en su vida personal.

| El Cine de La Ser, onkelglocke de pixabay

Ya en el programa "Culturas 2" de La 2, Vilarasau expresó su oposición al doblaje de la película al castellano, argumentando que "los actores no lo queríamos hacer, no somos dobladores, no sabemos doblar, es difícil. Si te doblan más del 80% de tu trabajo se va. En esta película el lenguaje forma parte de la trama. En Catalunya se vive así, en bilingüe".

El entrañable matrimonio de Emma Vilarasau

La relación entre Emma Vilarasau y Jordi Bosch no solo ha sido fructífera en el ámbito profesional, sino que también ha dado lugar a una familia de artistas. Sus hijos, Jordi y Marc, han seguido los pasos de sus padres en el mundo del arte. Jordi, de 31 años, es músico y reside entre Londres y Barcelona, mientras que Marc, de 28 años, se dedica a la interpretación y también divide su tiempo entre ambas ciudades.

La longevidad y solidez de su matrimonio han sido motivo de admiración en el ámbito artístico. La actriz ha compartido en diversas ocasiones que, a pesar de las dificultades y desafíos que han enfrentado juntos, cada experiencia ha fortalecido su vínculo. "Las hemos pasado de todos colores y muy bonitas, todas, las buenas y las malas", ha explicado.

| XCatalunya

Dentro y fuera de la pantalla

Las colaboraciones profesionales del matrimonio son otro de los pilares de la relaciónj. Su capacidad para transmitir emociones y conectar con el público ha sido una constante en sus carreras, convirtiéndolos en referentes del teatro y la televisión en Cataluña.

En un mundo donde las relaciones en el ámbito artístico suelen estar bajo constante escrutinio, la pareja ha logrado mantener una vida privada discreta, enfocándose en su pasión por el arte y en el apoyo mutuo. Su historia es un testimonio de amor, respeto y dedicación, tanto en lo personal como en lo profesional.

La crtítica apoya la cinta

La reciente participación de Emma Vilarasau en "La Casa en Flames" ha sido aclamada por la crítica, consolidando su posición como una de las actrices más versátiles y talentosas de la escena catalana.

Su compromiso con la autenticidad y la calidad artística continúa siendo una inspiración para las nuevas generaciones de actores y actrices.