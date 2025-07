La paraula en català que més agrada a Natalia Sánchez

A la recent gala People in Red celebrada a Montjuïc, Barcelona, Natalia Sánchez, coneguda pel seu paper de “Teté” a Los Serrano i mare de dos fills amb Marc Clotet, va sorprendre el públic amb una confessió que barreja amor, cultura i identitat. Lluny de parlar només de moda o causes benèfiques, l’actriu va revelar quina és la paraula catalana que més l’emociona. I no és per casualitat: aquesta petita mostra d’afecte cap a la llengua de la seva parella desvetlla una integració profunda i autèntica, realçant la faceta més personal de la seva vida pública.

“Batec” i el seu poder emocional

Durant la vetllada, i flanquejada per cares com Andreu Buenafuente o Sílvia Abril, Natalia va assenyalar que entre totes les expressions que ha anat aprenent gràcies a Marc Clotet, n’hi ha una que li roba el cor: “batec”, que en castellà significa “latido”. Per a ella, aquesta paraula no només sona poètica, sinó que representa vivències i emocions molt personals. Natalia va confessar que, de totes les que aprendria, potser se’n tatuaria diverses, però aquesta és la que més la commou.

No era un gest improvisat. El seu domini del català ha estat un procés constant des de la seva mudança a Barcelona el 2018, després d’iniciar la seva relació amb Marc. Ella mateixa ha definit l’actor català com el seu “profe particular”: l’escolta, la corregeix i li ensenya cada dia, fins i tot a casa.

| Canva

L’evolució del seu català

Natalia, nascuda a Madrid el 1990, va aprendre català gràcies a la seva parella, convertint allò anecdòtic en quotidià. Amb només dues classes a Madrid i una preparació intensiva per a un càsting al Teatre Nacional de Catalunya, van quedar enceses les espurnes de la seva passió per la llengua. Des de llavors, no ha parat: ha actuat en entrevistes, ha treballat amb guions en català i l’utilitza en el dia a dia familiar.

Avui, juntament amb Marc i els seus fills Lia i Neo, el català sona a casa. La seva filla gran ja canvia sense esforç d’una llengua a l’altra segons el context. I quan la Natalia salta al català en públic, molts ni sospiten que és madrilenya. El seu accent ja ha rebut elogis a les xarxes. Un fragment de vídeo de la seva entrevista a RTVE Catalunya es va viralitzar amb frases com “estic aclaparada, és una supermotivació que la gent ho valori”.

De Madrid a Barcelona: oportunitats laborals

El domini del català ha obert portes laborals a Natalia Sánchez. La seva primera entrevista a Punts de Vista, on promocionava Los herederos de la tierra, va confirmar aquest salt: la seva pronunciació impecable li va valdre elogis de la presentadora Tània Sàrrias i es va viralitzar de seguida. “Poques coses em farien més il·lusió ara mateix que poder fer un paper en català”, confessava, subratllant com aquest aprenentatge no només enforteix la seva vida personal, sinó que també amplia les seves oportunitats en el sector audiovisual.

| Ajuntament de Barcelona

Amb un accent pràcticament indistingible del d’un nadiu, ha passat d’entrevistes esporàdiques a aspirar a rols en produccions en català o en entorns culturals de dins de Catalunya. No només presenta, també somia amb interpretar, i fa un gest a TV3 i altres plataformes catalanes: “M’encantaria treballar en català. Visc aquí i sento aquesta llengua com meva”

“Batec” en el seu context vital

Que la Natalia hagi triat la paraula “batec” no és casual. Representa la seva connexió emocional amb la nova etapa de la seva vida. Va més enllà del romanticisme inicial. És una mostra que aprendre una llengua pot ser un vincle profund amb la cultura i la gent que t’envolta.